Проект капремонта Муромского дома малютки может быть готов к октябрю

Александр Бастрыкин не раз посещал Муромский дом ребенка. Фото СК России.

На днях мы писали о том, что Муромский специализированный дом ребенка, также известный в регионе, как Дом малютки, искал компанию, которая создала бы проектно-сметную документацию на проведение долгожданного капитального ремонта здания. Но неожиданно обнаружилось, что торги отменили.

Две отмены

Стоит напомнить, что курирующий сферу регионального образования вице-губернатор Владимир Куимов еще в конце 2025 года анонсировал проведение работ по капремонту Муромского дома ребенка. Конкретных сроков он не назвал, лишь оговорившись, что ремонт сделают как можно быстрее.

И действительно, после новогодних праздников около 30 воспитанников учреждения временно переехали в детский сад №29, а самых маленьких разместили в достаточно крупной Муромской детской больнице, где для малышей приготовили отдельные помещения. С тех пор ребята живут там, а тем временем специализированная организация занялась обследованием здания 1937 года постройки.

Обследование показало, что ремонтировать нужно все — от фундамента до крыши, не говоря о замене почти всех коммуникаций и благоустройстве территории. Как только с техническими нюансами определились, Муромский дом ребенка вышел на торги, чтобы найти специалистов, которые на основании проведенного обследования создали бы непосредственно проект капремонта. Первая попытка увенчалась успехом, и за 7,5 миллионов рублей сделать документацию вызвалась компания «Абсолют Проект». Но уже в июне по каким-то причинам дом малютки и подрядчик разорвали договор по обоюдному согласию. На тот момент работы по созданию проекта выполнили чуть более чем на 800 тысяч рублей.

Поэтому в июле Муромский дом ребенка заново разместил тендер на поиск проектировщика, который должны были разыграть в августе, но эти торги внезапно отменили.

Как следует из размещенной на сайте госзакупок документации, некий потенциальный подрядчик прислал в дом малютки множество уточняющих вопросов. И хотя на них последовали ответы, в тот же день руководитель учреждения Елизавета Золотухина издала приказ об отмене выбора поставщика.

Открытый вопрос

На самом деле все оказалось не так плохо: в беседе с «КП-Владимир» сотрудники Муромского дома ребенка рассказали, что причиной отмены действительно явились недостатки в документации. Однако эти нюансы очень быстро устранили, и в скором времени вернули тендер в работу.

- Итоги торгов мы подвели 7 августа, победителем стала муромская компания «Стройпроект», - рассказал собеседник.

Сумма контракта осталась прежней — около 6 миллионов рублей (стоимость с учетом уже выполненных компанией «Абсолютпроект» работ), а подписать договор должны 18 августа. С этого момента у специалистов будет 42 дня, чтобы создать проект капремонта. Таким образом, в последних числах сентября он появится на бумаге, а уже в октябре дом малютки сможет начать поиск строителей, которые воплотят проект в жизнь. Для этого снова придется проводить торги.

Кстати, на днях глава Мурома Евгений Рычков заявил местным СМИ, что дом малютки должны отремонтировать к концу декабря 2026 года, однако в Правительстве Владимирской области, в подчинении которого находится это учреждение, пока конкретных дат не озвучили, пообещав прокомментировать ситуацию в ближайшее время. В самом Муромском доме ребенка с выводами о сроках тоже не спешат.

- Любой капитальный ремонт — это очень большая работа. Сроки будут зависеть от организации этой работы и проектно-сметной документации, ведь мы не знаем, что в ней будет содержаться. Будут ли работы проводиться поэтапно или единым комплексом. Так что пока документации нет, прогнозов по срокам делать мы не можем, - уточнили сотрудники учреждения.