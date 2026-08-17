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Общество17 августа 2026 22:00

Проект капремонта Муромского дома малютки может быть готов к октябрю

Проектировщиков удалось найти с третьей попытки, но работы еще не начались
Алексей КОТМЫШЕВ
Александр Бастрыкин не раз посещал Муромский дом ребенка. Фото СК России.

Александр Бастрыкин не раз посещал Муромский дом ребенка. Фото СК России.

На днях мы писали о том, что Муромский специализированный дом ребенка, также известный в регионе, как Дом малютки, искал компанию, которая создала бы проектно-сметную документацию на проведение долгожданного капитального ремонта здания. Но неожиданно обнаружилось, что торги отменили.

Две отмены

Стоит напомнить, что курирующий сферу регионального образования вице-губернатор Владимир Куимов еще в конце 2025 года анонсировал проведение работ по капремонту Муромского дома ребенка. Конкретных сроков он не назвал, лишь оговорившись, что ремонт сделают как можно быстрее.

И действительно, после новогодних праздников около 30 воспитанников учреждения временно переехали в детский сад №29, а самых маленьких разместили в достаточно крупной Муромской детской больнице, где для малышей приготовили отдельные помещения. С тех пор ребята живут там, а тем временем специализированная организация занялась обследованием здания 1937 года постройки.

Обследование показало, что ремонтировать нужно все — от фундамента до крыши, не говоря о замене почти всех коммуникаций и благоустройстве территории. Как только с техническими нюансами определились, Муромский дом ребенка вышел на торги, чтобы найти специалистов, которые на основании проведенного обследования создали бы непосредственно проект капремонта. Первая попытка увенчалась успехом, и за 7,5 миллионов рублей сделать документацию вызвалась компания «Абсолют Проект». Но уже в июне по каким-то причинам дом малютки и подрядчик разорвали договор по обоюдному согласию. На тот момент работы по созданию проекта выполнили чуть более чем на 800 тысяч рублей.

Поэтому в июле Муромский дом ребенка заново разместил тендер на поиск проектировщика, который должны были разыграть в августе, но эти торги внезапно отменили.

Как следует из размещенной на сайте госзакупок документации, некий потенциальный подрядчик прислал в дом малютки множество уточняющих вопросов. И хотя на них последовали ответы, в тот же день руководитель учреждения Елизавета Золотухина издала приказ об отмене выбора поставщика.

Открытый вопрос

На самом деле все оказалось не так плохо: в беседе с «КП-Владимир» сотрудники Муромского дома ребенка рассказали, что причиной отмены действительно явились недостатки в документации. Однако эти нюансы очень быстро устранили, и в скором времени вернули тендер в работу.

- Итоги торгов мы подвели 7 августа, победителем стала муромская компания «Стройпроект», - рассказал собеседник.

Сумма контракта осталась прежней — около 6 миллионов рублей (стоимость с учетом уже выполненных компанией «Абсолютпроект» работ), а подписать договор должны 18 августа. С этого момента у специалистов будет 42 дня, чтобы создать проект капремонта. Таким образом, в последних числах сентября он появится на бумаге, а уже в октябре дом малютки сможет начать поиск строителей, которые воплотят проект в жизнь. Для этого снова придется проводить торги.

Кстати, на днях глава Мурома Евгений Рычков заявил местным СМИ, что дом малютки должны отремонтировать к концу декабря 2026 года, однако в Правительстве Владимирской области, в подчинении которого находится это учреждение, пока конкретных дат не озвучили, пообещав прокомментировать ситуацию в ближайшее время. В самом Муромском доме ребенка с выводами о сроках тоже не спешат.

- Любой капитальный ремонт — это очень большая работа. Сроки будут зависеть от организации этой работы и проектно-сметной документации, ведь мы не знаем, что в ней будет содержаться. Будут ли работы проводиться поэтапно или единым комплексом. Так что пока документации нет, прогнозов по срокам делать мы не можем, - уточнили сотрудники учреждения.