Проект капитального ремонта Муромского детдома оценили в 6 миллионов рублей

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Муромский дом малютки еще в начале 2026 года закрыли на проведение капитального ремонта, однако оказалось, что сейчас специалистам удалось только обследовать здание и сделать выводы... о создании проекта будущего ремонта.

Долгожданный ремонт

Это учреждение, в котором живут около 30 малышей в возрасте до 4 лет, прославилось далеко за пределами Владимирской области, причем сразу по двум причинам. Первая — Муромский детдом давно уже взяли под крыло сотрудники Следственного комитета России, и следователи часто навещают детей и поздравляют их с праздниками. Даже лично председатель СКР Александр Бастрыкин посещал дом малютки и общался с малышами.

Вторая причина менее приятная: федеральные СМИ не единожды на всю страну припоминали главе округа Муром Евгению Рычкову плохое состояние здания детдома 1937 года постройки. При этом здание это ни разу не видело капитального ремонта. Также журналисты заявляли, что градоначальник ни разу там не был с момента вступления на пост мэра.

Справедливости ради: учреждение не подчиняется муромским властям и является областным, его непосредственное руководство находится в Министерстве образования Владимирской области, курируемом вице-губернатором Владимиром Куимовым.

В декабре 2025 года заместитель губернатора сообщил, что учреждение в скором времени все-таки закроется на капремонт.

Владимир Куимов тогда уточнил, что после новогодних праздников 2026 года ребята и персонал временно переедут в Муромскую детскую больницу, где им предоставили первый этаж, а в двухэтажном здании на улице Карла Маркса стартуют ремонтные работы. Также часть детей, по сообщению самого дома ребенка, разместили в детском саду №29.

Кирпичные стены

И вот, 30 июля Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области на сайте госзакупок России разместило тендер на поиск подрядчика, которому предстоит разработать проектно-сметную документацию на проведение капремонта зданий Муромского дома ребенка. Начальную стоимость работ оценили в 5 миллионов 986 тысяч 647 рублей.

Что же делалось с начала года? Все это время в здании на улице Карла Маркса работали сотрудники Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области», которые подготовили технический отчет о состоянии дома малютки на май 2026 года. В этом объемном труде инженеры подробно описали элементы дома и его коммуникаций, а также разъяснили, что и как потребуется отремонтировать.

Вот так выглядят полы первого этажа. Фото из технического отчета Ассоциации «Объединение проектировщиков Владимирской области».

Для начала остановились на фундаменте. В целом нареканий он не вызвал — физический износ составил 15 процентов, и фундамент признали работоспособным, однако предписали заменить отмостку.

А вот с кирпичными стенами ситуация оказалась хуже. Снаружи замечено разрушение слоя штукатурки и частично кирпичной кладки, а наружные стены стали хуже держать тепло. Внутри от стен тоже отслаивается отделка. В итоге износ внешних кирпичных конструкций оценили в 25 процентов, а перегородок — в 35 процентов.

Специалисты предложили утеплить наружные стены и восстановить разрушенную кладку и отделку. Кроме того, часть перегородок внутри здания придется перестроить по требованиям пожарной безопасности.

Просадки и стропила

Еще сложнее ситуация с межэтажными перекрытиями. Кроме технического подполья, они в детдоме деревянные, и местами инженеры обнаружили слишком сильный прогиб балок, а на первом этаже и вовсе наблюдаются просадки до 30 процентов площади пола. Все межэтажные перекрытия были ветхими и поражены грибком и плесенью. Почти треть балок гниет. Кроме того, 60 процентов металлических балок в подвале поражены коррозией.

Общее состояние полов первого этажа и перекрытий оценили, как ограниченно работоспособное. Физический износ межэтажных перекрытий составил 50, а полов первого этажа — и вовсе 60 процентов.

Теперь конструкции придется частично менять, в том числе на более прочные и современные, а чердачное перекрытие утеплять.

К сожалению, нарекания возникли и к состоянию кровли. Здесь крыша держится на деревянных стропилах, и часть их конструкции не удовлетворяет условиям прочности. И хотя в целом износ конструкций крыши оценили в 20 процентов, а непосредственно кровли в 10 процентов, в ходе ремонта придется усиливать их элементы и менять обшивку слуховых окон, которую теперь облицуют оцинкованной сталью.

Это стропила на чердаке. Фото из технического отчета Ассоциации "Объединение проектировщиков Владимирской области".

Проект за 45 дней

Что касается других элементов здания, таких как внутренние и наружные лестницы, входы, навесы и прочее, то к ним серьезных претензий не возникло. Окна тоже планируется оставить прежними, а вот двери придется менять вместе с дверными блоками, причем вход в здание предписано сделать утепленным.

Внутри помещений предстоит целиком обновить отделку, а инженерные коммуникации, включая канализацию, электрику, отопление и подачу воды решено заменить полностью, вне зависимости от состояния и степени износа, который там тоже присутствует.

Не забудут и благоустройство территории, которое ожидает озеленение, а также устройство новых дорожек и освещения. В целом состояние здания инженеры оценили, как ограниченно работоспособное.

Согласно тендеру, заявки на участие в конкурсе принимаются до 7 августа, а уже 11 августа комиссия должна определить будущего проектировщика. У организации-победителя будет 45 суток с момента заключения контракта, чтобы создать документацию и получить все необходимые разрешения.

После того, как проект будет готов, властям региона придется вновь объявлять конкурс, уже на поиск тех, кто выполнит сам капитальный ремонт. Так что в ближайшее время малыши из Муромского дома малютки пока еще останутся жить в детской больнице.