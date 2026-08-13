Владимирцы смогут удаленно записываться к доктору за четыре недели вперед

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

На днях мы писали о том, что власти региона нашли подрядчика, который поможет с внедрением специального программного обеспечения для Медицинского информационно-аналитического центра. Речь велась об улучшении качества записи в медучреждения. Теперь в Минздраве региона разъяснили, что дадут эти изменения простым владимирцам.

Стоимость контракта составляет 2 миллиона 874 тысячи 802 рубля — за эти деньги специалисты должны сделать медицину во Владимирской области более доступной.

Как и предполагалось, сама запись на прием к врачу через портал госуслуг останется в прежнем виде, но в ней действительно появится ряд новшеств.

- Планируется увеличение горизонта записи к врачам первичного звена с 14 до 28 дней, - рассказала и.о. министра здравоохранения региона Нелли Зиновьева.

Проще говоря, если сейчас вы можете застолбить за собой время визита к доктору максимум за две недели вперед, то теперь записаться к врачу получится почти за месяц. Казалось бы, ну и что тут такого, ведь быстрее на прием все равно не попасть? Но тут может помочь второе новшество.

Так, отныне в электронном виде появится виртуальный лист ожидания. Иными словами, если сию минуту врач недоступен и свободных слотов нет, пациент может встать в этот лист и дожидаться, пока не откроется «окошко».

А вот с точки зрения направлений к узким специалистам ничего особо не поменяется. В Минздраве региона подтвердили, что запись по направлениям внутри региона и сейчас действует на госуслугах, но записаться в федеральный центр все-таки не получится.

Зато немало внимания в новой версии уделили вопросу диспансеризации. Например, отныне на сайте госуслуг владимирцам, решившим проверить здоровье, придется заполнить специальную анкету, состоящую из множества вопросов.

Сами по себе анкеты представляют собой опросники в двух вариантах: для людей моложе 65 лет, и для тех, кто старше этого возраста. В анкетах содержатся несколько десятков разнообразных вопросов, начиная от наличия или отсутствия сахарного диабета, ишемической болезни сердца и заболеваниях желудка до вопросов о болезнях родственниках и симптомах, которые беспокоят человека. Тут же спрашивается, как часто человек употребляет алкоголь или наркотики и любит ли подсаливать приготовленную еду, не пробуя ее на вкус.

- Анкетирование граждан позволит быстрее проходить диспансеризацию в медицинской организации, - заключила Нелли Зиновьева, подразумевая, что у врачей после этого уже будет больше информации на руках, и не надо будет тратить время пациента в больнице.

А вот сайты больниц и поликлиник, вопреки нашему предположению, в обновленную систему не интегрируют. В Минздраве объяснили, что речь идет исключительно о доработке региональной медицинской информационной системы на портале госуслуг. Модернизацию программы подрядчик должен закончить до 1 октября текущего года.