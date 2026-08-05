Владимирский Минздрав модернизирует систему записи к врачам

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На днях Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области определило подрядчика, который поможет в улучшении регионального сегмента единой государственной информационной системы здравоохранения.

«Витрина данных»

Выбранный через конкурс на госзакупках подрядчик станет действовать в интересах Медицинского информационно-аналитического центра (МИАЦ) Минздрава Владимирской области. Он передаст этому ведомству права на специальное программное обеспечение и поможет в его установке. Стоимость контракта составляет 2 миллиона 874 тысячи 802 рубля.

Помимо работ по установке программ, планируются их испытания на стенде в МИАЦ, а также опытные испытания, которые проведут в течение трех дней в трех медицинских учреждениях региона, чтобы обнаружить ошибки.

В документации говорится, что речь идет об улучшении качества записи на прием к врачу, для чего теперь можно будет использовать НСУД — национальную систему управления данных, завязанную на портал госуслуг России. Сама по себе эта система не новая, однако, если верить конкурсным документам, теперь запись к врачу через госуслуги станет еще более доступной.

Суть заключается в том, что пока общей базы данных по всем медучреждениям России еще не существует, но теперь происходит нечто вроде попытки ее создания. Таким образом, это позволит собирать воедино намного больше информации.

Кстати, сами владимирцы могли заметить, что сайты всех больниц и поликлиник региона с недавних пор превратились в порталы, интегрированные в госуслуги. Работают они пока не идеально, но очевидно, что сделано это именно для создания некой общей структуры.

В техническом задании говорится, что пациенты будут получать услуги здравоохранения с использованием так называемой «Витрины данных». Под ней понимается хранилище информации на госуслугах, в котором прописано множество сведений о том или ином медучреждении.

Два документа

В частности, после модернизации из владимирских больниц и поликлиник в «Витрину данных» пойдет информация о пациентах, структуре медорганизаций, по их врачам и оказываемым услугам. В число последних войдут возможность записи к 14 докторам базовых специальностей и запись на прием к врачам дополнительных специальностей по направлению. Кроме того, можно будет записаться к докторам, проводящим диспансерное наблюдение, а также отменить прием, если вы записывались не через госуслуги, а через другие источники. Помимо этого, прописана возможность записаться на вакцинацию и на классический прием к участковому врачу.

Также в «Витрину данных» попадут расписание докторов со слотами, факты записи, сведения о прикреплении пациентов, недоступные для записи периоды и выписанные направления.

Звучит красиво, но тут же авторы техзадания прописали весьма туманную цель всего этого действа. Они сделали отсыл к письму Минздрава России от 8 июля 2026 года, в котором говорится о необходимости загрузить на госуслуги всего лишь запись о прохождении профилактического медицинского осмотра или диспансеризацию. Кроме того, от регионов потребовали обеспечить прием анкет от жителей в рамках той же диспансеризации.

Однако тут же сделан отсыл и к другому документу Минздрава России: методическим рекомендациям, в которых очень подробно описаны абсолютно все вышеупомянутые возможности «Витрины данных».

Правда, из документов нет ясности: получат ли теперь владимирцы возможность через госуслуги записываться по направлениям не только внутри региона, но и в федеральные центры при наличии такого направления. Также не совсем понятно, насколько эта история облегчит жизнь пациентам в плане быстроты попадания на прием.

Мы направили в Минздрав Владимирской области запрос с просьбой разъяснить внедряемые новшества и их влияние на жителей региона.

В любом случае, модернизацию системы записи к врачу должны провести до 1октября текущего года.