В 2026 году во Владимире не будут создавать образовательные центры

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В октябре исполнится два года с момента создания Образовательных центров во Владимире. Решение властей вызвало большой общественный резонанс, родители были против объединения школ и детских садов и даже обращались в суд. Однако это не помогло.

На сегодняшний день во Владимире работают девять образовательных центров. И власти в их создании видят исключительно плюсы. Промежуточные итоги их работы подвела министр образования региона Светлана Болтунова.

- О каких-то серьезных результатах говорить еще рано. Однако мы отмечаем, что создана единая структура управления и обеспечения деятельности образовательной организации. В каждом центре сформированы: единая бухгалтерия, единая кадровая служба, единая психологическая и административно-хозяйственная службы, служба по питанию детей и единое информационное пространство. Это, несомненно, положительный момент, - отметила министр образования.

Светлана Болтунова подчеркнула, что решаются кадровые вопросы и привлечение профильных специалистов. Например, в образовательном центре №9 штат теперь укомплектован узкими специалистами, которых раньше не было – логопед, дефектолог, психолог.

Однако вряд ли речь идет о привлечении новых кадров. Скорее всего, они появились, благодаря совмещению. Надо отметить, что некоторые воспитатели жалуются, что после объединения им стало не хватать методической помощи, поскольку теперь методисты разрываются между несколькими детскими садами.

- В образовательных организациях появилась возможность широкого спектра программ дополнительного образования. Так, в ОЦ №3 начали работать кружки и секции, которые ранее отсутствовали – футбол, дзюдо и другие. В ОЦ №7 появились программы дополнительного образования по шести направлениям. Также были расширены профили для поступающих в десятый класс. Теперь в ОЦ №2, 3 и 7 – три профиля, в ОЦ №9 – 4, в ОЦ №5 – 5 профилей, - перечислила плюсы Светлана Болтунова.

К слову, оптимизация должна была помочь решить проблему второй смены, однако этого так и не произошло. Так или иначе, власти планируют продолжить реорганизацию, правда, сроков не называют.

- По информации управления образования города Владимира, в 2026 году образовательные центры создаваться не будут. Но в перспективе этот вопрос будет рассмотрен, - подчеркнула Светлана Болтунова.

КСТАТИ

В образовательных учреждениях Владимирской области сокращается количество детей. В школах – примерно на 3500 учащихся (2 процента), а в детских садах – на 2000 воспитанников (4 процента).