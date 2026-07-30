Во Владимирской области 15 тысяч школьников учатся во вторую смену

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В школах Владимирской области, как и во многих других регионах, остро стоит проблема второй смены. Учиться до позднего вечера приходится не только старшеклассникам, но и начальному звену (вторым и четвертым классам). Дети не только устают, но и в большинстве случаев лишаются возможности посещать кружки и секции.

Надо отметить, что еще в 2017 году власти региона обещали, что полностью ликвидируют вторую смену к 2025 году. Однако воз и ныне там. Единственное, что удалось, так это сократить количество школьников, обучающихся во вторую половину дня. Если в 2024 году показатель составлял 13 процентов, то в прошлом году – уже 11 процентов.

На нерешаемую проблему на заседании Законодательного Собрания региона обратил внимание депутат Александр Цыганский.

- Проблема второй смены остается актуальной, особенно это касается крупных городов, например, таких как Владимир и Ковров. На данный момент в общей сложности 15 тысяч детей обучаются во вторую смену. И мы понимаем, что строительство школ в Гусь-Хрустальном и Александрове не изменят ситуацию. Какие планы у Министерства образования по ликвидации второй смены на территории региона? – поинтересовался народный избранник.

Министр образования региона Светлана Болтунова признала, что этот вопрос далек от решения. На сегодняшний день вторая смена остается в 11 муниципалитетах.

- Конечно, этот вопрос можно решить через строительство новых школ. Однако Владимирская область не получит федеральных средств на их создание, потому что не попадает под новые правила. По субъектам считаются все муниципалитеты, а у нас есть муниципалитеты, в которых школы существенно не загружены. Поэтому мы можем рассчитывать на строительство только за счет регионального бюджета, муниципального бюджета либо за счет внебюджетных источников, - подчеркнула Светлана Болтунова.

Еще один вариант решения проблемы – оптимизация пространств внутри самой школы, создание классов в помещениях, где не проводятся уроки. Такие задачи властями ставятся в рамках выполнения капитального ремонта.

- Также может помочь объединение в образовательные центры. У нас до конца не загружены дошкольные организации, поэтому можно перевести начальное звено в помещения детских садов. Это освободит пространство в школе, - рассказала Светлана Болтунова.

Однако очень значимым фактором, не позволяющим ликвидировать вторую смену, остается дефицит кадров учителей начальных классов. Например, в Коврове (и не только) педагог вынужден брать сразу два класса – один учить утром, а второй – после обеда.

- Мы начали решать этот вопрос. В Коврове открыт филиал Владимирского педагогического колледжа, чтобы ребята учились в родном городе и оставались в нем работать. Также мы ведем переговоры с Ковровской государственной технологической академией об открытии педагогического высшего образования, хотя это не совсем их профиль. Но все методы хороши, - резюмировала министр образования региона.