Во Владимире потребовал ремонта еще один компьютерный томограф

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На днях мы писали о том, что сразу несколько больниц Владимирской области находятся в поиске специалистов, которые должны будут провести работы по ремонту томографов и ангиографов. Как оказалось, теперь этот список пополнила и Горбольница №5 города Владимира.

Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области разместило на сайте госзакупок России тендер на поиск подрядчика, который возьмется отремонтировать компьютерный томограф, установленный в Городской клинической больнице №5 города Владимира.

Начальная стоимость контракта составляет 8 миллионов 499 тысяч 133 рубля, заявки принимаются до 5 августа. Согласно размещенной документации, речь идет о текущем ремонте аппарата марки Access CT с принадлежностями фирмы Phillips. Интересно, что, как и в других владимирских больницах, аппарат ГКБ №5 тоже нуждается в замене рентгеновской трубки.

На этот раз в медучреждении более детально остановились на характеристиках заменяемого узла. Так, помимо самой трубки, в комплекте к ней идут помпа с радиатором охлаждения и расширительный масляный бачок. Дело в том, что в ходе работы трубка генерирует рентгеновское излучение и сильно нагревается, поэтому охлаждение ей необходимо. Вес этого узла вместе с системой охлаждения составляет 65,6 килограмма.

Будущий подрядчик должен будет демонтировать старую сломанную трубку и заменить ее на новую. После этого придется отбалансировать ротор томографа и провести ряд калибровок, в том числе положения и интенсивности пучка. Также потребуется выполнить тесты качества изображения.

Конкурсная комиссия должна выбрать фирму-ремонтника 7 августа. После заключения контракта у специалистов будет ровно 30 дней, чтобы починить сломанный томограф. Гарантию на оборудование установили не менее 180 календарных дней с даты подписания акта приемки.

Напомним, до пятой владимирской больницы поиском рентгеновской трубки для своего томографа занялась Александровская районная больница, которой потребовалось привести в порядок аппарат марки GE Bright Speed, стоимость работ оценили в 11 миллионов 496 тысяч рублей.

А вот ситуация со сломанными ангиографами, при помощи которых проводятся операции в Горбольнице №4 Владимира и Областной клинической больнице, оказалась сложной. В обоих случаях начальная стоимость контрактов составила более 30 миллионов рублей, однако торги были остановлены — в случае с ГБ №4 после жалобы потенциальных подрядчиков, а в случае с ОКБ выбор подрядчика отменили, не дожидаясь решения ФАС по похожей жалобе.

В результате сложившийся ситуации врачей ГБ №4 отправили оперировать на сердце в Муром, где в сосудистом центре тоже есть операционная с ангиографом. Сколько будет продолжаться эта вынужденная командировка, неизвестно, так как новые торги до сих пор не назначены, и о сроках окончания ремонта важнейшего оборудования речь пока не идет.