Александровская районная больница ищет специалистов для ремонта томографа

Томография в АРБ. Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Совсем недавно во Владимире разразился скандал по поводу поломки ангиографа в горбольнице №4, из-за чего врачи не могли проводить операции на сердце. После этого власти заявили о проверке всех медучреждений, имеющих «тяжелое» оборудование. А буквально на днях АРБ начала поиск подрядчика на ремонт своего томографа.

Как и в случае с ГБ №4, в дорогом оборудовании в Александрове «полетела» рентгеновская трубка. В связи с этим руководство АРБ через Министерство имущественных и земельных отношений Владимирской области выставило на сайте госзакупок тендер на поиск специалистов, которым предстоит починить оборудование.

Согласно размещенным документам, томограф марки GE Bright Speed находится непосредственно в одном из отделений на территории больничного городка Александрова. Начальную стоимость работ по его ремонту оценили в 11 миллионов 496 тысяч рублей. Будущему подрядчику предстоит перед началом ремонта сохранить параметры оборудования, а затем демонтировать сломанную рентгеновскую трубку.

После демонтажа необходимо будет установить новый элемент взамен вышедшего из строя, и провести активацию и сертификацию установленной трубки. Затем специалистам потребуется выполнить целый ряд специальных технических мероприятий по калибровке и балансировке оборудования, а также провести несколько тестов, включая тест на качество изображения.

В завершение от подрядчиков потребуется восстановить сохраненные параметры оборудования и упаковать неисправную рентгеновскую трубку, которую впоследствии потребуется утилизировать.

Кстати, к заменяемой трубке предъявляется ряд требований по ее состоянию. Так, она должна быть выпущена не раньше 2025 года и до этого нигде не использоваться. Кроме того, прибор должен быть совместим с указанным компьютерным томографом.

Если все пойдет по плану, подрядчика на ремонт дорогого оборудования выберут уже 28 июля. У специалистов будет ровно 30 суток, чтобы починить томограф. Гарантию на работы прописали в двух форматах: либо 12 месяцев, либо 70 тысяч скан-секунд. Так что к началу осени, если все пойдет по плану, томограф в Александровской районной больнице должен быть исправен.

Напомним: на починку ангиографа в ГБ №4 Владимира, где также вышла из строя рентгеновская трубка, было выделено более 33 миллионов рублей. Однако уже на стадии торгов жалобу одного из потенциальных подрядчиков в антимонопольную службу признали обоснованной, в результате чего определение поставщика трубки пришлось отменить. Сейчас документация находится на доработке, а сам ангиограф до сих пор не наладили, и сроки его починки опять сдвинулись на неопределенное время.