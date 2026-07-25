Во Владимире женщина пострадала при падении в открытую шахту лифта

Фото: Прокуратура Владимирской области

В Прокуратуре Владимирской области сообщили, что в областном центре 23 июля случилось ЧП с лифтом, расположенным в одном из торгово-офисных зданий.

По информации надзорного ведомства, 50-летняя женщина по какой-то причине упала в шахту лифта, оказавшуюся открытой, в результате чего получила травму. Врачи оказали пострадавшей необходимую медицинскую помощь.

Сейчас сотрудники прокуратуры города Владимира организовали проверку, в ходе которой им предстоит выяснить обстоятельства случившегося и дать оценку работе людей, ответственных за работу лифтового оборудования в этом здании.

Наши источники в правоохранительных органах добавили, что инцидент случился в магазине, расположенном на улице Большая Московская, неподалеку от Вокзального спуска. По предварительным данным, женщина вошла в магазин, где для прохода в продуктовый отдел необходимо спуститься на цокольный этаж.

- Работал лифт на тот момент или нет, сказать трудно, но таблички на входе в него не было. Женщина оказалась в торговом центре впервые, и просто ошиблась дверью, - уточнил собеседник.

Как бы то ни было, по каким-то причинам сама кабина лифта в тот момент, когда в него входил человек, оказалась выше дверей, и посетительница полетела вниз. К счастью, высота оказалась совсем небольшой — около трех метров, однако это не уберегло ее от травм. По предварительной информации, у женщины врачи диагностировали перелом ребер.

Тем временем после случившегося руководство торгово-офисного центра заварило шахту лифта и повесило табличку, предупреждающую о том, что оборудование не работает.

В свою очередь, в Прокуратуре Владимирской области отметили, что по результатам проверки при необходимости будут приняты соответствующие меры.

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