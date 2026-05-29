Ушибы и сотрясение мозга: мама из Владимира упала в шахту лифта с младенцем

Женщина с ребенком упала в шахту лифта. Фото из социальных сетей Сергея Волкова.

Вечером 28 мая во Владимире произошло ЧП в надземном переходе, который расположен через дорогу в районе дома №2 по улице Лакина.

34-летняя женщина с коляской, в которой находился годовалый малыш, решила не идти по лестнице, а воспользоваться лифтом. Молодую маму понять можно, тащить коляску в одиночку довольно тяжело. Но только она вошла внутрь, как платформа рухнула. Женщина вместе с ребенком полетела вниз.

Проходящие мимо люди вызвали спасателей и скорую помощь. Позднее на место выехал также глава города Владимира Сергей Волков.

На место происшествия прибыли спасатели, врачи и мэр города Сергей Волков. Фото со страницы Сергея Волкова.

Спецслужбы вытащили пострадавших наружу и передали врачам. К счастью, выяснилось, что угрозы для жизни что женщины, что малыша не было. После диагностических обследований и консультаций специалистов женщину и ребенка направили на амбулаторное лечение. У малыша диагностировали легкое сотрясение мозга, а его мать отделалась ссадинами и ушибами.

- Сейчас проводится проверка случившегося, пострадавшим оказана вся необходимая помощь. Надо отметить, что надземные пешеходные переходы обслуживаются не городом. Они находятся на федеральной трассе, и отвечают за них соответствующие организации, - подчеркнула официальный представитель администрации города Юлия Жирякова.

Так выглядит надземный переход, где произошел несчастный случай. Фото СУ СКР по Владимирской области.

Ранее обслуживанием дороги занимались специалисты ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород», а с марта текущего года магистрали передали Федеральному казенному учреждению «Центравтомагистраль».

По поручению руководителя следственного управления СК России по Владимирской области Артема Кулакова по факту случившегося было заведено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Сотрудник СК работает на месте происшествия. Фото СУ СКР по Владимирской области.

По неофициальным данным, в данном надземном переходе не было лифта – вместо него находилась обычная подъемная платформа. Однако и она не была введена в эксплуатацию. Тем не менее, местные жители уверяют, что им выдавали магнитные ключи, с помощью которых можно было попасть внутрь и пользоваться платформой. Кто их выдал и на каком основании – остается неизвестным. Это, как и другие факты, предстоит выяснить сотрудникам Следственного комитета.