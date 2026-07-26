Владимирцы внесли 20 тысяч предложений по реконструкции аэропорта «Семязино»

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На днях мы писали о постановлении главы города Владимира Сергея Волкова, который объявил о необходимости провести обсуждение материалов оценки воздействия на окружающую среду по реконструкции аэропорта «Семязино». В Правительстве Владимирской области уточнили, о чем в данном случае идет речь.

Как известно, после масштабного обновления владимирский аэропорт сможет принимать пассажирские авиалейнеры типа «Сухой Суперджет 100», МС-21 или «Боинг-737». Правда, реконструкция сместилась на год — завершить ее планируют до конца 2027 года.

А на днях было объявлено, что с 3 августа по 3 сентября на суд владимирцев представят материалы оценки воздействия на окружающую среду — это обязательная процедура при создании подобных проектов, который обязательно должен пройти общественное обсуждение.

Обсуждать проект решено путем опроса, и пока в мэрии Владимира уточняют, запланированы ли очные встречи с жителями, в Правительстве Владимирской области объяснили саму суть грядущего мероприятия.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Владимирской области Олег Табунщик напомнил, что по проекту реконструкции «Семязино» уже проводились другие общественные обсуждения. В частности, горадминистрация Владимира обсуждала документацию по планировке территории, а также сам проект этой планировки. Проводили процедуру сравнительно давно — с ноября по декабрь 2024 года.

- Жители города и организации направили более 20 тысяч предложений, - добавил Олег Табунщик.

Как оказалось, больше всего владимирцев волновали именно экологические проблемы. Во-первых, речь идет о вырубке 140 гектаров леса под взлетно-посадочную полосу, в связи с чем требуется проводить компенсационное озеленение. Во-вторых, горожан беспокоит шум от самолетов, который может затронуть ближайшие кварталы.

В минтрансе региона отметили, что все поданные владимирцами замечания зафиксировали в итоговом протоколе и впоследствии учли при подготовке экологических разделов проекта реконструкции «Семязино» перед тем, как направить его в Главгосэкспертизу.

Теперь же экспертизу он прошел.

- По факту это уже процесс обсуждений спроектированных решений, - заключили в минтрансе Владимирской области.

Иными словами, владимирцам предстоит выразить мнение по уже согласованному варианту с точки зрения экологии. В нем должны быть отражены ответы на волнующие жителей вопросы по поводу шума и деревьев.

Понравится этот вариант владимирцам или нет — узнаем в ближайшее время. Однако это вовсе не значит, что проводят обсуждение чисто для галочки. В Правительстве Владимирской области заявили, что жители имеют право вносить свои замечания, которые также могут быть впоследствии учтены.