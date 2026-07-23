Владимирцы смогут оценить вред природе от реконструкции аэропорта «Семязино»

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Администрация города Владимира опубликовала постановление градоначальника, которым назначается проведение общественных обсуждений по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) реконструкции аэропорта Семязино.

В документе говорится, что речь идет об основном этапе работ, который теперь будет выполняться в 2026-2027 годах. Предполагается, что взлетно-посадочную полосу существенно увеличат, а здание терминала, диспетчерской и другие объекты серьезно перестроят. В результате это позволит принимать такие самолеты, как «Боинг-737», МС-21, «Сухой Суперджет 100» и другие подобные авиалайнеры.

Сами владимирцы уже не раз выказывали опасения, что крылатые машины начнут изрядно портить жизнь тем, кто живет в окрестностях Семязино, однако ранее министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Перцев успокоил жителей. По его словам, шум от современных авиалайнеров на порядок ниже, чем шум от турбовинтовых самолетов, которые до недавних пор базировались на аэродроме. Тем не менее, далеко не всех горожан успокоило это заверение. Теперь жители Владимира смогут высказать по всем этим доводам свою точку зрения.

В документе говорится, что сами общественные обсуждения будут проводиться с 3 августа по 3 сентября текущего года. Местом их проведения назначили второе здание мэрии, расположенное по адресу: улица Горького, 40, кабинет 311. При этом горожане будут участвовать в обсуждении в форме опроса. О порядке, сроках и форме внесения замечаний жителей должно проинформировать управление по охране окружающей среды. Сам документ ОВОС не опубликован — его тоже должны представить на ознакомление сотрудники управления.

К сожалению, в администрации города Владимира не смогли оперативно ответить на вопрос, будет ли возможность ознакомиться с материалами на сайте, без очного присутствия, и почему не назначены полноценные общественные слушания. В мэрии сослались на то, что проект по аэропорту является смежным с Правительством Владимирской области, так что быстро прояснить ситуацию не получится, и попросили направить официальный запрос.