Кольчугинский суд решил судьбу дороги, по которой селяне вывозили покойников

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Во Владимирской области 16 июля суд постановил построить дорогу до деревни Клементьево Кольчугинского округа, где жителям приходилось на своих машинах вывозить покойников.

Ранее мы неоднократно писали о вопиющей ситуации, сложившейся в деревне Клементьево. Больше десятка лет потребовалось жителям, чтобы на них обратили внимание. Люди писали в разные инстанции, но проблема оставалась прежней: единственная ведущая в деревню грунтовая дорога в распутицу становилась непреодолимым препятствием.

Дошло до того, что когда умер 63-летний житель деревни Владимир, его другу пришлось вывозить тело покойного на собственном внедорожнике, так как ни полицейские, ни ритуальная служба проехать в Клементьево не могли. И это был даже не первый похожий случай — ранее при схожих обстоятельствах вывозили на тракторе умершую пожилую женщину.

После наших публикаций об этой истории Кольчугинская межрайонная прокуратура провела собственную проверку и подтвердила доводы селян о том, что дорога нуждается в ремонте, причем весьма серьезном.

Главе администрации Кольчугинского округа было внесено представление, и власти ответили надзорному ведомству, что включили реконструкцию пути в Клементьево в перспективный план ремонта дорог на 2026 и последующие годы. При этом в администрации признались, что в бюджете денег на дорогу нет.

Увы, наступила середина 2026 года, а никаких подвижек по этому вопросу не последовало. Тогда прокуратура отправилась в суд и подала административный иск к властям, потребовав обязать последние обеспечить нормальное дорожное сообщение с деревней.

И вот, 16 июля состоялось долгожданное судебное заседание. От лица клементьевцев в качестве заинтересованного лица вызвали хозяйку одного из домов Галину Булатову, также с ней пришло еще несколько человек. Кроме них, в зал заседаний прибыли представители прокуратуры и администрации.

В ходе заседания суд изучил как документы, так и видеозаписи с изображением разбитой грунтовки, которые Галина Булатова заранее записала на компакт-диск. При этом, по ее словам, сотрудники администрации протестовали против удовлетворения иска.

Тем не менее, после рассмотрения материалов Фемида склонилась на сторону жителей, так что исковое заявление прокуратуры было частично удовлетворено.

- В исковом заявлении прокуратура просила обеспечить дорожное сообщение в течение 6 месяцев после вступления решения суда в законную силу, но этот срок судом был продлен до одного года, - объяснила старший помощник прокурора Владимирской области Татьяна Логинова по поводу частичности удовлетворения.

В остальном же требования были поддержаны. Если власти Кольчугинского округа не подадут апелляцию, то решение в скором времени вступит в силу, и как минимум через год вопрос должен быть полностью закрыт. В любом случае, жители деревни остались довольны этим решением и надеются, что наконец-то получат долгожданную дорогу.