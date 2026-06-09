Деревня, из которой вывозят покойников на «УАЗе», не дождалась новой дороги

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Ровно год назад мы писали о серьезной проблеме, которая существенно портит жизнь жителям и дачникам небольшой деревушки Клементьево, что находится в Кольчугинском муниципальном округе. Люди жаловались на вдребезги разбитую дорогу, из-за которой даже экстренные службы не могут попасть к их домам.

Путь внедорожника

По словам селян, битву за новое дорожное полотно они ведут с 2012 года, но безуспешно: в ответ им приходят лишь обещания. В итоге ситуация дошла до абсурда: в 2025 году в Клементьево скончался 63-летний местный житель Владимир, который был одним из тех, кто как раз и добивался строительства нормального пути.

Так как ни «скорая помощь», ни полиция (участковый к месту происшествия добирался через грязь пешком), ни ритуальная служба проехать в деревню не смогли, друг покойного Роман Зуев вынужден был вывозить тело умершего прямо в салоне своего внедорожника «УАЗ Патриот», ибо иной транспорт проехать не мог. А еще раньше одну из умерших женщин пришлось вывозить из Клементьево при помощи трактора.

Все это вынудило клементьевцев обратиться к нам. В ответ на наш запрос глава администрации Кольчугинского округа (тогда еще он был районом) Алексей Андрианов признал, что несколько обращений от жителей деревни в адрес властей действительно поступало, однако лимитов на 2025 год нет, так что ремонт дороги отложили в долгий ящик.

Впрочем, в дело вмешалась Кольчугинская межрайонная прокуратура. После этого в деревню приехал грейдер, который разровнял уже имеющуюся разбитую грунтовку. По словам селян, от этого стало еще хуже. Дошло до того, что даже на «УАЗе» проехать оказалось почти нельзя. Тем не менее, в прокуратуре пообещали держать ситуацию на контроле.

Пара месяцев

Ровно год спустя жители деревни Клементьево вновь вышли на связь и сообщили, что никакой дороги им так и не построили. Все это время селяне продолжали посылать обращения в органы власти, но получали ответы, которые считают отписками. Например, в феврале 2026 года исполняющая обязанности главы Кольчугинского муниципального округа Елена Семенова сообщила, что в прошлые годы дорогу до Клементьево включили в перспективный план после заявки главы администрации Раздольевского сельского поселения. Власти даже составили дефектную ведомость (обосновывает необходимость восстановительных работ) и локально-сметный расчет. Но на этом дело застопорилось.

«...Исходя из вышеизложенного, ремонт автомобильной дороги до деревни Клементьево возможен в последующих плановых периодах при выделении соответствующего финансирования в полном объеме на данные цели», - резюмировала Елена Семенова.

К счастью, за прошедший год в деревне не случилось новых серьезных инцидентов, но жители всерьез обеспокоены, ведь в Клементьево немало пожилых людей, которым может потребоваться помощь. Поэтому было решено писать уже на более высокий уровень. На этот раз письмо составлено на имя областного прокурора Ивана Грибова и на губернатора Владимирской области Александра Авдеева.

- Подписи поставили уже 12 домов, - рассказала жительница Владимира Галина Булатова, у которой в Клементьево стоит дом родителей. - В целом недовольны ситуацией все. Мой сын ездил в деревню в апреле, и три раза «сидел на пузе». Без трактора там делать нечего. А у соседа повалился дом, он хотел купить сруб, но к нему приехали и сказали, что стройматериал подвезти невозможно.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Иск надежды

Тем временем селяне пообещали продублировать свое новое письмо в администрацию Президента России.

«Мы, жители и собственники деревни Клементьево Кольчугинского округа, как законопослушные налогоплательщики, настаиваем на изыскании средств на строительство дороги и просим приступить к реализации строительства объекта по проекту. Нас не интересует, куда были потрачены выделенные деньги и как, откуда их вернут. Нас интересует результат - дорога. Реальная дорога, которая должна была существовать ещё в 2014 году», - говорится в письме.

Впрочем, надежда еще есть: в Кольчугинской межрайонной прокуратуре по результатам прошлой проверки вносили окружной администрации представление, потребовав привести единственный путь в Клементьево в порядок. Так как в итоге власти на представление не отреагировали, надзорное ведомство обратилось с иском в суд, дабы обязать окружную администрацию принять меры по обеспечению нормального дорожного сообщения с деревней. Если суд встанет на сторону жителей, властям придется исполнять это решение принудительно.

О судьбе данного иска в прокуратуре Владимирской области обещают сообщить в самое ближайшее время.