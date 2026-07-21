Во Владимире Успенский собор отреставрируют за 334 миллиона рублей

. Фото: Александр УТКИН. Перейти в Фотобанк КП

Один из главных памятников древнерусской архитектуры и объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, наконец, дождался реставрации. Министерство культуры России объявило конкурс на проведение восстановительных работ. Ведомство готово заплатить за них 334,3 миллиона рублей.

Сначала необходимо будет провести археологические исследования вокруг собора и внутри него. Эти работы обойдутся почти в 16 миллионов рублей. После этого подрядчик приступит к основному этапу. Список работ внушительный и состоит из 22 пунктов.

Самыми дорогостоящими из них является реставрация фасадов, кровли, крылец, главы, крестов и подзоров (86,2 миллиона рублей), ремонт инженерных сетей, электроосвещения и электрооборудования, а также молниезащита (71,6 миллиона рублей). Реставрация интерьера обойдется в 49,8 миллиона рублей, на благоустройство территории запланировали 32 миллиона рублей, на реставрацию столярных заполнений оконных проемов — 10,7 миллиона рублей, на реставрацию столярных заполнений дверных проемов, решетки — 6,4 миллиона рублей.

. Фото: Руслан ГРОМОВ. Перейти в Фотобанк КП

Кроме того, в Успенском соборе появятся экспозиционные зондажи и так называемые археологические окна, которые позволят увидеть сохранившиеся исторические слои. Также подрядчику необходимо обновить архитектурную подсветку и приспособить здание для современного использования и обеспечить доступ в него для инвалидов.

Заявки на участие принимаются до 30 июля, а победителя определят в первых числах августа. Контракт будет исполняться в три этапа. Пока подрядчик не получит разрешение на проведение реставрации, он может начать подготовительные работы. На это ему отводится до 45 дней. Далее начнутся основные работы, которые продлятся до 30 сентября 2028 года. А подготовка и сдача заказчику акта приемки выполненных работ запланирована до 30 декабря 2028 года.

Напомним, что еще в 2022 году Министерство культуры выделяло 32,2 миллиона рублей на разработку научно-проектной документации по реставрации Успенского собора. Тогда победителем стали «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские». Согласно техническому заданию, подрядчик должен был провести масштабную исследовательскую работу, изучить архивные историко-библиографические материалы, провести геологические и геодезические изыскания, архитектурно-археологические обмеры, обследовать инженерные системы, отразить в проекте архитектурные и конструктивные решения.

А в июне текущего года, Министерство культуры России заказало изготовление проекта реставрационных работ в Георгиевском приделе и колокольне, примыкающих к Успенскому собору. Стоимость работ оценили почти в 45 миллионов рублей. Контракт вновь подписали с ФГУП «Центральные научно-реставрационные проектные мастерские».