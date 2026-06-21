Частичный проект реставрации Успенского собора Владимира выполнят к 2028 году

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Минкульт России 17 июня разместил на сайте госзакупок тендер на поиск компании, которая возьмет на себя разработку проектной документации для проведения реставрации Успенского собора Владимира. Речь идет не обо всем храме, а только о его колокольне и Георгиевском приделе.

Второй проект

Начальная стоимость контракта оценивается почти в 45 миллионов рублей. Будущему подрядчику предстоит самым тщательным образом исследовать Георгиевский придел Успенского собора, построенный в 1862 году архитектором Николаем Артлебеном, а также колокольню, которую воздвигли в 1810 году. Таким образом, вопрос о реставрации касается самых «молодых» частей ансамбля Успенского собора, возводившегося с 1158 по 1160 и с 1186 по 1189 годы.

Стоит напомнить, что этот проект будет не первым. Так, еще в 2022-2024 годах «Центральными научно-реставрационными проектными мастерскими» была выполнена похожая работа за 32 миллиона рублей, но в ней не выделялись какие-то отдельные части ансамбля. Этот проект реставрации был принят заказчиком в ноябре 2025 года. Очевидно, что теперь по Георгиевскому приделу и колокольне потребовалось проводить отдельную работу, которая станет как бы второй частью одного большого проекта.

Ранее митрополит Владимирский и Суздальский Никандр отмечал, что храм уже давно нуждается в ремонте.

- Есть вопросы не только по состоянию стен или куполов, но и вопросы, связанные с вентиляцией и сохранением фресок. Я считаю, что Успенский собор – это символ нашего государства, поэтому вопрос его сохранения должен стоять на государственном уровне, а не только на региональном, - рассказывал в начале 2025 года митрополит Владимирский и Суздальский Никандр.

Само проектирование будет состоять из четырех разделов: первым станут предварительные работы, вторым - комплексные научные исследования, в том числе инженерные изыскания, третий раздел займет, собственно, проект, в том числе эскизный, наконец, подрядчику предстоит оформить четвертый раздел с рабочей и сметной документацией. Сделать все надо до 28 февраля 2028 года.

В ходе архитектурных исследований предстоит провести обмеры при помощи лазерного сканирования, а также указать в обмерных чертежах сведения о дефектах и повреждениях. Если же подрядчики обнаружат живопись, открытую кладку или другие элементы, усложняющие чертежи, к чертежам придется приложить фотографии.

Помимо этого, подрядчик исследует инженерные коммуникации и системы, определив их состояние и возможные неисправности, а также даст им оценку.

В первозданном виде

По Георгиевскому приделу ряд работ прописан отдельно. Видимо, это связано с тем, что в первом проекте 2022 года о нем речь не шла. В частности, специалисты проведут комплекс научно-исследовательских работ по живописи. Для этого нужно будет сделать фотографии, провести архивные, библиографические, физико-химические, бактериологические и другие исследования.

«Научно-исследовательская работа на произведениях монументальной живописи должна выполняется опытными художниками-реставраторами и специалистами в области истории искусства, химической технологии, физико-химических методов исследования, биологии, климатологии и другими специалистами», - говорится в проекте контракта, а также добавляется, что если обнаружатся серьезные повреждения, потребуется немедленно сообщить об этом в Минкульт.

Кроме того, в Георгиевском приделе необходимо будет на будущее предусмотреть целый ряд инженерных коммуникаций, включая электричество, водоснабжение и водоотведение, отопление, вентиляцию, пожарную и охранную сигнализацию и прочее. Впрочем, на колокольне тоже появятся электричество, освещение, заземление, видеонаблюдение и другие системы.

Кстати, судя по проекту, в Георгиевском приделе восстановят орнаментные и сюжетные росписи на арках, сводах и стенах, а на колокольне приведут в порядок настенные росписи.

Однако пока речь идет только о создании проекта. Дата начала собственно реставрации Успенского собора еще не называется.