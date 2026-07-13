6 тысяч человек посетили концерт открытия фестиваля Дениса Мацуева в Суздале

Фото Дениса Мельниченко.

12 июля в Суздале стартовал второй Летний фестиваль Дениса Мацуева. Он стал продолжением Летней творческой школы «Новые имена», которая также проходит в городе-музее во Владимирской области.

Прологом к фестивалю стала опера Сергея Прокофьева «Война и мир» по одноимённому роману Льва Толстого в постановке Астраханского театра оперы и балета. В главных партиях – звёзды российской оперной сцены, солисты Большого и Мариинского театров, других ведущих оперных трупп страны. Всего в постановке было задействовано более 500 артистов.

А 12 июля в день открытия Летний фестиваль собрал возле собранной на территории суздальского кремля сцены около 6 тысяч ценителей классической музыки из Владимирской области и разных уголков страны. Всего же в суздальском кремле состоятся 8 концертов академической и джазовой музыки в исполнении Дениса Мацуева, ведущих российских коллективов, солистов с мировой известностью и восходящих звёзд.

Концерт посетили 6 тысяч человек. Фото Дениса Мельниченко.

- Любовь к Суздалю подарила Летний фестиваль, на который приезжают выдающиеся оркестры, дирижёры, солисты из разных концов света. И наша публика тоже собирается из разных регионов. На эти 9 дней город превращается в музыкальный оазис, где будут и большие гала-концерты, и камерные, и джазовое искусство в ваших любимых декорациях, – рассказал со сцены Мацуев.

В Симфонической программе фестиваля представлены известные российские коллективы – Госоркестр Татарстана, Российский национальный молодёжный симфонический оркестр, Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, Академический Большой хор «Мастера хорового пения» телерадиоцентра «Орфей». На сцене в кремле выступят именитые дирижёры и солисты – Валерий Гергиев, Ильдар Абдразаков, Иван Никифорчин, Хибла Герзмава, Александр Сладковский, Павел Милюков, Кристоф Барати, Александр Рамм, Филипп Копачевский, Борислав Струлёв и, конечно же, Денис Мацуев, который выступит в нескольких программах.

Денис Мацуев выступит на нескольких концертах. Фото Дениса Мельниченко.

- Фестиваль давно стал одной из визитных карточек нашего региона. Взаимные чувства между Суздалем и Денисом Мацуевым возникли более 30 лет назад. Спасибо Иветте Вороновой – основательнице фонда «Новые имена» – за то, что за эти годы было открыто множество новых имён, и теперь талантливые музыканты представляют российскую культуру во многих музыкальных коллективах нашей планеты. В этом году фестиваль более масштабный – он продлится 10 дней. У нас будет возможность насладиться и мастерством известных музыкантов, дирижёров и артистов, а также услышим молодых исполнителей, которые только-только заявляют о себе на музыкальном поприще, – оценил мероприятие губернатор Владимирской области Александр Авдеев.