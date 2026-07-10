Во Владимире пройдет фестиваль «Вкусная Россия» и День балалайки

Фото со страницы проекта "Вкусная Россия".

Этот уикенд будет насыщен культурными событиями. Самым масштабным станет Летний фестиваль Дениса Мацуева, который пройдет в Суздале.

Если вы не успели купить билет или не имеете возможность уехать из города, то не менее интересные мероприятия найдутся и во Владимире.

Рисовать и петь в Центральном парке

11 июля в 14 часов в Центральном парке заслуженный деятель искусств России, художник, поэт-песенник Александр Шаганов проведет пленэр – мастер-класс рисования на природе. Участие бесплатное, с собой необходимо взять художественные принадлежности.

А уже вечером, в 18 часов, состоится творческий вечер Александра Шаганова (именно он написал слова к песням «Атас», «Комбат», «Конь» группы «Любэ» и др.) и заслуженного артиста России Симона Осиашвили, являющегося автором песен «За милых дам», «Бабушки-старушки», «Зимний сад», «Не сыпь мне соль на рану». Вход свободный.

Александр Шаганов. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Гаражная распродажа в «Дружбе»

11 июля с 13 до 17 часов у пункта проката в парке «Дружба» устроят гаражную распродажу, где можно будет найти одежду, книги, растения, аксессуары, а также полезные и просто милые вещи. Цены – от 50 до 500 рублей.

Кроме того, здесь пройдет концертная программа, будет работать ярмарка, все желающие смогут принять участие в мастер-классах.

Спорт и еда в парке «Добросельский»

12 июля ровно в полдень в парке «Добросельский» пройдет день уличного спорта «Новое поколение». Гостей ждут показательные выступления и мастер-классы от Центра уличных субкультур «Доминант». Здесь можно будет не просто познакомиться с брейк-дансем, кей-попом, хип-хопом, о и самому принять участие в предложенных баттлах.

Студия растяжки «Be. Stretch» исполнит свой танцевальный микс и проведет урок йоги для новичков. Здесь же на площадке можно будет увидеть номера воздушных гимнастов. Также гости спортивного праздника смогут принять участие в полосе препятствий и побороться за призы.

В это же время состоится кулинарный фестиваль «Вкусная Россия». Все желающие смогут пострелять из лука, покидать в мишень летающую тарелку, мячи – в баскетбольную корзину и других разных аттракционах.

За все активности можно получить вкусный приз – бесплатную дегустацию одного из блюд русской региональной кухни, приготовленных поварами владимирских кафе и ресторанов: русский борщ с сырной гренкой, казачий кулеш, салат с кальмаром и пряник «Архангельская козуля».

В течение всего мероприятия будет разыгрываться множество призов: настольные и спортивные игры, фирменная посуда, беспроводная колонка и главный приз – умная Wi-Fi видеокамера для дома.

Слушать балалайку в Загородном парке

Фото со страницы Загородного парка в ВК.

12 июля в 12 часов на летней веранде состоится традиционный «День балалайки». Зрители смогут восхититься виртуозной игрой и послушать интересные факты об инструменте и известных балалаечниках. Не обойдется событие без танцев, шуточных «балаканий», музыкальных игр и творчества.

На протяжении всего праздника гости смогут сделать тематическое фото с полуметровой балалайкой, расписанной в стиле гжели, принять участие в командном семейном конкурсе «Льется музыка», в котором предстоит сыграть на необычных приспособлениях в виде инструмента, а в творческой мастерской у каждого будет возможность создать своими руками праздничный сувенир.