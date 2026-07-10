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Звезды10 июля 2026 22:00

Во Владимире пройдет фестиваль «Вкусная Россия» и День балалайки

11 и 12 июля во всех городских парках состоятся развлекательные мероприятия
Виктория СУХОВА
Фото со страницы проекта "Вкусная Россия".

Фото со страницы проекта "Вкусная Россия".

Этот уикенд будет насыщен культурными событиями. Самым масштабным станет Летний фестиваль Дениса Мацуева, который пройдет в Суздале.

Если вы не успели купить билет или не имеете возможность уехать из города, то не менее интересные мероприятия найдутся и во Владимире.

Рисовать и петь в Центральном парке

11 июля в 14 часов в Центральном парке заслуженный деятель искусств России, художник, поэт-песенник Александр Шаганов проведет пленэр – мастер-класс рисования на природе. Участие бесплатное, с собой необходимо взять художественные принадлежности.

А уже вечером, в 18 часов, состоится творческий вечер Александра Шаганова (именно он написал слова к песням «Атас», «Комбат», «Конь» группы «Любэ» и др.) и заслуженного артиста России Симона Осиашвили, являющегося автором песен «За милых дам», «Бабушки-старушки», «Зимний сад», «Не сыпь мне соль на рану». Вход свободный.

Александр Шаганов.

Александр Шаганов.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Гаражная распродажа в «Дружбе»

11 июля с 13 до 17 часов у пункта проката в парке «Дружба» устроят гаражную распродажу, где можно будет найти одежду, книги, растения, аксессуары, а также полезные и просто милые вещи. Цены – от 50 до 500 рублей.

Кроме того, здесь пройдет концертная программа, будет работать ярмарка, все желающие смогут принять участие в мастер-классах.

Спорт и еда в парке «Добросельский»

12 июля ровно в полдень в парке «Добросельский» пройдет день уличного спорта «Новое поколение». Гостей ждут показательные выступления и мастер-классы от Центра уличных субкультур «Доминант». Здесь можно будет не просто познакомиться с брейк-дансем, кей-попом, хип-хопом, о и самому принять участие в предложенных баттлах.

Студия растяжки «Be. Stretch» исполнит свой танцевальный микс и проведет урок йоги для новичков. Здесь же на площадке можно будет увидеть номера воздушных гимнастов. Также гости спортивного праздника смогут принять участие в полосе препятствий и побороться за призы.

В это же время состоится кулинарный фестиваль «Вкусная Россия». Все желающие смогут пострелять из лука, покидать в мишень летающую тарелку, мячи – в баскетбольную корзину и других разных аттракционах.

За все активности можно получить вкусный приз – бесплатную дегустацию одного из блюд русской региональной кухни, приготовленных поварами владимирских кафе и ресторанов: русский борщ с сырной гренкой, казачий кулеш, салат с кальмаром и пряник «Архангельская козуля».

В течение всего мероприятия будет разыгрываться множество призов: настольные и спортивные игры, фирменная посуда, беспроводная колонка и главный приз – умная Wi-Fi видеокамера для дома.

Слушать балалайку в Загородном парке

Фото со страницы Загородного парка в ВК.

Фото со страницы Загородного парка в ВК.

12 июля в 12 часов на летней веранде состоится традиционный «День балалайки». Зрители смогут восхититься виртуозной игрой и послушать интересные факты об инструменте и известных балалаечниках. Не обойдется событие без танцев, шуточных «балаканий», музыкальных игр и творчества.

На протяжении всего праздника гости смогут сделать тематическое фото с полуметровой балалайкой, расписанной в стиле гжели, принять участие в командном семейном конкурсе «Льется музыка», в котором предстоит сыграть на необычных приспособлениях в виде инструмента, а в творческой мастерской у каждого будет возможность создать своими руками праздничный сувенир.