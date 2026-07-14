Экс-глава владимирского минздрава отсидит в колонии на месяц меньше

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Владимирский областной суд пересмотрел уголовное дело по факту превышения должностных полномочий, в котором обвинялся бывший министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин.

Апелляционной инстанции потребовалось два заседания, чтобы разобраться в нюансах дела. На первом адвокаты бывшего главы минздрава попросили перерыв, чтобы попытаться найти возможность подключить к интернету его телефон, в котором планировали найти переписку с доктором Лолахон Сайфиддиновой, проходящей по делу потерпевшей.

Валерий Янин вновь присутствовал в зале виртуально, но поначалу на экране был лишь черный квадрат, из которого доносился голос экс-министра. Оказалось, что так работает свет в СИЗО – он разгорался постепенно, и силуэт Янина медленно появлялся перед присутствующими.

Увы, тайна телефона Валерия Янина так и не раскрылась: Филипп Багрянский заявил, что даже с VPN они не смогли найти способ подключить его к интернету в здании облсуда, в связи с чем ходатайствовали о проведении судебной компьютерно-технической экспертизы.

Суд спросил, почему они не ходатайствовали об этом еще в Октябрьском райсуде, на что адвокаты ответили, что тогда считали, что требуемый мессенджер вообще не включается. В итоге суд отклонил ходатайство, и исследование телефона не состоялось.

Затем стороны перешли к прениям и последнему слову осужденного. Прокуратура настаивала на том, чтобы исключить из приговора упоминание об особо тяжком преступлении, а адвокаты просили оправдать Валерия Янина.

Валерий Янин выступает с последним словом. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Наконец, после получасового совещания суд огласил апелляционное определение.

- Приговор Октябрьского районного суда города Владимира от 26 марта 2026 года в отношении Янина Валерия Анатольевича изменить. Исключить из описания мотивировочной части приговора указание на то, что Янин совершил особо тяжкое преступление, указав в приговоре о совершении им тяжкого преступления… Признать обстоятельством, смягчающим наказание Янину, добровольное возмещение имущественного ущерба, причиненного в результате преступления потерпевшим Сайфиддиновой и Ломыш… Смягчить назначенное Янину наказание в виде лишения свободы до 4 лет 11 месяцев, а также смягчить назначенное Янину дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на госслужбе… до 1 года 11 месяцев, - зачитал судья Олег Ухолов.

Таким образом, срок скостили ровно на месяц как по основному, так и по дополнительному наказанию. Приговор вступил в законную силу, и в ближайшее время Валерий Янин отправится в колонию.

Однако ставить точку в этом деле все же еще рано: адвокат Михаил Овчинников заявил, что приговор они обязательно обжалуют в кассационной инстанции.