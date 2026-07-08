Пересмотру дела экс-главы владимирского минздрава помешало отсутствие wi-fi

Адвокат Михаил Овчинников пытается исследовать телефон Валерия Янина. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Бывший министр здравоохранения Владимирской области Валерий Янин 26 марта текущего года был признан виновным в превышении должностных полномочий. Однако приговор был обжалован. Спустя более трех месяцев дело, наконец, дошло до апелляционной инстанции.

Представление прокуратуры

Валерий Янин обвинялся в том, что брал с заведующих отделениями Александровской районной больницы Лолахон Сайфиддиновой и Сергея Ломыша по 20 тысяч рублей ежемесячно. В общей сложности от врачей было получено 640 тысяч рублей, но 11 декабря 2024 года Валерия Янина задержали сотрудники областного УФСБ.

В итоге Октябрьский районный суд приговорил экс-министра к 5 годам колонии общего режима и на 2 года лишил права занимать руководящие госдолжности. С приговором оказались не согласны как Прокуратура Владимирской области, так и адвокаты Михаил Овчинников и Филипп Багрянский. Обе стороны подали апелляции. Первое заседание по ним состоялось 7 июля.

В областной суд пришли оба адвоката, а гособвинителем выступила представитель областной прокуратуры Динара Байбикова. Никто из потерпевших и их защитников не приехал, да и сам Валерий Янин участвовал в заседании по видеосвязи из СИЗО — там он будет находиться до тех пор, пока приговор не вступит в силу.

Динара Байбикова. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Когда один из судей Олег Ухолов зачитал обстоятельства дела, выяснилось, что прокуратура вовсе не просит ужесточить приговор Янину, отчасти даже наоборот.

- В апелляционом представлении государственный обвинитель Шмаков полагает, что приговор необходимо изменить, исключив из него указание на совершение Яниным особо тяжкого преступления. В связи с чем следует указать в приговоре, что Яниным совершено тяжкое преступление, - отметил Ухолов.

Что до апелляционной жалобы защитников, то они требуют оправдать экс-министра, ссылаясь на то, что Валерий Янин якобы брал у врачей деньги в долг.

Тайна переписки

Адвокаты Михаил Овчинников и Филипп Багрянский просили у судей истребовать из УФСБ России по Владимирской области все записи телефонных разговоров экс-министра, изъять из служебного кабинета некоторые файлы и бумаги, а также предоставить из Следственного управления СК России по Владимирской области якобы пропавшие протоколы обысков, проведенных дома у Лолахон Сайфиддиновой и в кабинете министра. Однако все эти ходатайства были отклонены.

Впрочем, главным образом линия защиты закрутилась вокруг истории с таинственно исчезнувшей перепиской между Сайфиддиновой и Яниным в одном популярном мессенджере. Михаил Овчинников отметил, что в переписке содержится обещание Валерия Янина вернуть взятые в долг деньги до конца 2024 года. По мнению адвокатов, это доказывало бы невиновность их подзащитного.

Но еще на следствии обнаружилось, что переписка из телефона Лолахон Сайфиддиновой кем-то была удалена, причем удалена 11 декабря 2024 года — в день задержания Янина. Оставалось прочесть ее с гаджета экс-министра, но в Октябрьском райсуде обнаружилось, что мессенджер заблокирован. Теперь же адвокаты вновь попросили суд вернуться к исследованию гаджета, так как мессенджер начал работать с wi-fi.

Так как телефон находится в камере хранения регионального Следкома, в срочном порядке в зал заседаний его доставила следователь по особо важным делам Татьяна Бережная, завершавшая первое дело Янина и расследовавшая второе дело в отношении экс-министра.

Валерий Янин участвовал в процессе по видеосвязи из СИЗО. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сложность подключения

Едва следователь приехала, как Динара Байбикова ходатайствовала о ее допросе. Именно Татьяна Бережная могла пролить свет на пропавшие протоколы обысков. Суд согласился и вызвал следователя к трибуне.

Бережная призналась, что тоже обратила внимание: поручения о производстве обысков в уголовном деле имелись, а самих протоколов не было. Этот вопрос она задавала коллеге, который до нее занимался расследованием, и он уточнил, что поручения давались еще в рамках неотложных следственных действий, когда Янина только-только задержали.

- Но в какой-то момент было принято решение, что проведение обысков нецелесообразно, в них нет необходимости. Соответственно, они не проводились, - уточнила Бережная. Затем она передала судьям аппарат.

Председательствующий Андрей Савин предложил исследовать переписку Михаилу Овчинникову, и тот сразу выяснил, что телефон разряжен. Пришлось объявлять перерыв и искать в областном суде подходящее зарядное устройство.

Но на этом дело не кончилось: когда гаджет «ожил», адвокат заявил, что нужно подключить его к wi-fi, на что суд заявил, что его у них нет и предложил защитнику самому искать возможность подключения. Тут между адвокатом и судом состоялась оживленная полемика на тему того, кто должен обеспечивать доступ в интернет.

В результате Михаил Овчинников запросил перерыв, чтобы все-таки найти способ подключить wi-fi, а также, чтобы согласовать с Валерием Яниным позицию перед прениями сторон. Суд пошел навстречу и перенес рассмотрение дела на 14 июля. Вероятнее всего, в этот день станет известно, изменят ли приговор бывшему министру.