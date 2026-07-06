Власти Петушинского округа требуют деньги с благотворительного фонда «Шередарь»

Фото предоставлено благотворительным фондом.

На днях мы писали о ситуации, сложившейся вокруг детского центра реабилитации «Шередарь», который теперь географически находится в городском округе Покров. Благотворители спорят с местными властями по поводу очистных сооружений, и опасаются, что этот спор поставит под угрозу открытие второй очереди «Шередаря».

Спор о коммуникациях

По словам руководителя фонда Михаила Бондарева, благотворители вынуждены были построить собственные очистные сооружения, так как аналогичный объект, находящийся в ведении МУП «Водоканал Петушинского района», находится в неудовлетворительном состоянии. Частные очистные возводила компания-инвестор «ВКС-Кантри». Она же и является их владельцем.

Вот уже год как объект работает и принимает стоки не только из самого детского центра, но и из ближайшего поселка Сосновый Бор, причем с жителей поселка за это денег не берут.

Однако когда благотворители решили отказаться от услуг местного водоканала, последний не стал расторгать договор с «Шередарем», и даже, напротив, потребовал оплаты долгов за время, когда их сетями реабилитационный центр уже не пользовался.

В итоге водоканал обратился в Арбитражный суд Владимирской области с исками, в которых потребовал от центра «Шередарь» оплатить долги на общую сумму чуть менее двух миллионов рублей. Михаил Бондарев и его сотрудники в связи с возникшей ситуацией высказали опасения, что второй центр, которому дали имя «ШереШередарь», из-за проблем с властями открыться не сможет уже никогда. Сейчас он находится в стадии строительства.

После муниципальной реформы Петушинский район распался на две территории: городской округ Покров и Петушинский муниципальный округ. И хотя «Шередарь» географически вошел в состав Покрова, но водоканал так и остался в ведении Петушинского округа. Им мы и задали вопрос относительно происходящего.

Нет тарифа

Окружные власти признали, что проблема существует, и на днях прислали ответ на наш запрос за подписью и.о. главы округа Ольги Сибилевой. На вопрос о причине отказа в переподключении «Шередаря» к новым очистным сооружениям власти Петушинского округа отметили, что «ВКС-Кантри» не является ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения и водоотведения. По их мнению, в связи с этим обстоятельством они не имеют утвержденных региональными властями тарифов на очистку сточных вод, а, значит, и жителям поселка Сосновый Бор услугу компания оказывать не может.

Кроме того, согласно законодательству, построенные очистные должны быть включены в схему водоснабжения и водоотведения округа Покров.

Строительство теперь под вопросом. Фото предоставлено благотворительным фондом.

На вопрос о том, откуда у «Шередаря» взялась задолженность за канализацию, ответа не последовало. Ольга Сибилева лишь напомнила, что сейчас ведется судебное разбирательство в Арбитражном суде Владимирской области, не вдаваясь в суть претензий.

Между тем, власти Петушинского округа заметили, что сейчас услуга по водоотведению детскому центру оказывается полностью. Правда, подробностей никаких не привели — кто и как эту услугу оказывает с учетом сложившейся ситуации.

Наконец, на вопрос о том, планируют ли модернизировать канализационные сети собственно муниципального водоканала, чиновники дали однозначный ответ.

- В рамках действующей инвестиционной программы МУП «Водоканал Петушинского района», в текущем году не предусмотрено мероприятий по модернизации сетей водоотведения на территории поселка Сосновый Бор, - заключила Ольга Сибилева.

Очевидно, что муниципальные очистные, к которым имеют претензии благотворители, в порядок также не приведут. Более никакой конкретики петушинские власти не озвучили.

Сам Михаил Бондарев в беседе с «КП-Владимир» признал, что на достройку «ШереШередарь» необходимо еще около 700 миллионов рублей. Если конструктивно решить вопрос по работе очистных сооружений не получится, эти средства, скорее всего, будут направлены на другие благотворительные проекты, а новый центр для детей на берегу реки Киржач уже не появится.

ВЗГЛЯД С ШЕСТОГО ЭТАЖА

Надеемся, что власти Петушинского округа не хотят просто набить налогами казну, потому что иначе это выглядит, как попытка заработать на детях, которым жизненно необходима реабилитация после тяжелейших болезней. В конце концов, фонд «Шередарь» своим добрым делом приносит славу Владимирской области уже не один год, и не хотелось бы, чтобы из-за чисто бюрократических препон еще один их проект канул в лету.