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Общество1 июля 2026 22:00

Под Покровом детский центр реабилитации могут не открыть из-за канализации

Владимирский фонд «Шередарь» забил тревогу из-за тяжбы с водоканалом
Алексей КОТМЫШЕВ
Вот так выглядит сейчас стройка "ШереШередарь". Фото предоставлено Фондом.

Вот так выглядит сейчас стройка "ШереШередарь". Фото предоставлено Фондом.

Известный в регионе благотворительный фонд и одноименный центр, помогающий детям с посстравматическим опытом, ранее объявил о строительстве своей «второй очереди» - нового реабилитационного центра «ШереШередарь», чтобы помогать еще большему числу людей. Однако сотрудники фонда и их инвестор столкнулись с неожиданным препятствием.

Новое сооружение

На днях представители фонда «Шередарь» прислали в редакцию «КП-Владимир» письмо за подписью учредителя Михаила Бондарева. В послании говорилось о проблеме, возникшей ровно год назад, и до сих пор не решенной.

Так, около года назад главный партнер фонда — ООО «ВКС-Кантри», построил новые очистные сооружения близ поселка Сосновый Бор, где географически расположен «Шередарь».

«Проект был реализован, в том числе, в связи с неудовлетворительным состоянием муниципальных очистных сооружений МУП «Водоканал Петушинского района», которые не обеспечивают необходимое качество очистки», - отметил Михаил Бондарев.

В фонде добавили, что, помимо действующего центра реабилитации, эти очистные должны фильтровать канализационные стоки из строящегося «ШереШередарь», а также из стоящего поблизости экоотеля. Более того — к этой же системе переподключили поселок Сосновый Бор, причем с жителей никто денег не требует. Строительство отнюдь не было самовольным — оно проводилось с ведома администрации на тот момент еще существовавшего Петушинского района.

«Ни для кого не было секретом, что мы планируем ввести в эксплуатацию и использовать свои очистные сооружения, которые будут бесперебойно работать и не навредят экологической ситуации», - добавил Михаил Бондарев, уточнив, что все необходимые разрешения у них имелись.

Переподключение

После того, как сооружение заработало, «ВКС-Кантри» отказался от услуг МУП «Водоканал Петушинского района» и уведомил предприятие о расторжении договора, но последнее вдруг отказалось его расторгать.

"Шередарь" работает во Владимирской области уже более десяти лет. Фото предоставлено Фондом.

"Шередарь" работает во Владимирской области уже более десяти лет. Фото предоставлено Фондом.

Дошло до того, что водоканал подал два иска в Арбитражный суд Владимирской области, потребовав оплатить долги за время, когда их сетями «Шередарь» уже не пользовался.

В картотеке дел Арбитражного суда Владимирской области действительно зарегистрированы два иска от петушинского водоканала в адрес «ВКС-Кантри». Один на сумму более 800 тысяч рублей, другой — более 900 тысяч рублей. Сейчас оба дела находятся в стадии рассмотрения.

Однако чисто хозяйственный спор всерьез обеспокоил благотворителей, ведь если противостояние с муниципальной организацией продолжится, это может сильно затянуть или вовсе отменить открытие «ШереШередаря», что поставит под удар помощь детям. Это обстоятельство и побудило благотворительный фонд обратиться за помощью в СМИ.

Сложный вопрос

Нужно сказать, что путаницу в эту ситуацию внесла еще и чисто бюрократическая история: после муниципальной реформы Петушинский район распался на городской округ Покров, куда географически попал «Шередарь», и на Петушинский муниципальный округ. Даже не все местные чиновники смогли с ходу сказать, кто и за что теперь отвечает.

Однако глава Петушинского округа Алексей Копытов объяснил, что МУП «Водоканал Петушинского района» так и остался гарантирующим поставщиком на территории бывшего Нагорного сельского поселения, где находится центр благотворителей, так что проблема «Шередаря» властям известна.

Алексей Копытов не стал скрывать, что этот вопрос достаточно непростой, а после административной реформы усложнился еще более. Поэтому глава округа пообещал дать подробный официальный ответ по ситуации чуть позже, но сразу уточнил, что каких-то проблем у «Шередаря» и у местных жителей из-за спора быть не должно.

- Таких рисков лично я не вижу, проблем для населения точно не возникнет, - заверил Алексей Копытов.

Мы направили официальный запрос в администрацию Петушинского округа и обязательно опубликуем полученный ответ. Остается надеяться, что спор из-за канализации получится урегулировать без ущерба как для жителей поселка Сосновый Бор, так и для детей, которым нужна помощь и поддержка в наше непростое время.

КОНКРЕТНО

В фонде отметили, что с сентября 2025 года по май 2026 года смогли помочь тысяче детей. В новом сезоне они намерены оказать помощь еще большему числу ребят.