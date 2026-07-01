Под Покровом детский центр реабилитации могут не открыть из-за канализации

Вот так выглядит сейчас стройка "ШереШередарь". Фото предоставлено Фондом.

Известный в регионе благотворительный фонд и одноименный центр, помогающий детям с посстравматическим опытом, ранее объявил о строительстве своей «второй очереди» - нового реабилитационного центра «ШереШередарь», чтобы помогать еще большему числу людей. Однако сотрудники фонда и их инвестор столкнулись с неожиданным препятствием.

Новое сооружение

На днях представители фонда «Шередарь» прислали в редакцию «КП-Владимир» письмо за подписью учредителя Михаила Бондарева. В послании говорилось о проблеме, возникшей ровно год назад, и до сих пор не решенной.

Так, около года назад главный партнер фонда — ООО «ВКС-Кантри», построил новые очистные сооружения близ поселка Сосновый Бор, где географически расположен «Шередарь».

«Проект был реализован, в том числе, в связи с неудовлетворительным состоянием муниципальных очистных сооружений МУП «Водоканал Петушинского района», которые не обеспечивают необходимое качество очистки», - отметил Михаил Бондарев.

В фонде добавили, что, помимо действующего центра реабилитации, эти очистные должны фильтровать канализационные стоки из строящегося «ШереШередарь», а также из стоящего поблизости экоотеля. Более того — к этой же системе переподключили поселок Сосновый Бор, причем с жителей никто денег не требует. Строительство отнюдь не было самовольным — оно проводилось с ведома администрации на тот момент еще существовавшего Петушинского района.

«Ни для кого не было секретом, что мы планируем ввести в эксплуатацию и использовать свои очистные сооружения, которые будут бесперебойно работать и не навредят экологической ситуации», - добавил Михаил Бондарев, уточнив, что все необходимые разрешения у них имелись.

Переподключение

После того, как сооружение заработало, «ВКС-Кантри» отказался от услуг МУП «Водоканал Петушинского района» и уведомил предприятие о расторжении договора, но последнее вдруг отказалось его расторгать.

"Шередарь" работает во Владимирской области уже более десяти лет. Фото предоставлено Фондом.

Дошло до того, что водоканал подал два иска в Арбитражный суд Владимирской области, потребовав оплатить долги за время, когда их сетями «Шередарь» уже не пользовался.

В картотеке дел Арбитражного суда Владимирской области действительно зарегистрированы два иска от петушинского водоканала в адрес «ВКС-Кантри». Один на сумму более 800 тысяч рублей, другой — более 900 тысяч рублей. Сейчас оба дела находятся в стадии рассмотрения.

Однако чисто хозяйственный спор всерьез обеспокоил благотворителей, ведь если противостояние с муниципальной организацией продолжится, это может сильно затянуть или вовсе отменить открытие «ШереШередаря», что поставит под удар помощь детям. Это обстоятельство и побудило благотворительный фонд обратиться за помощью в СМИ.

Сложный вопрос

Нужно сказать, что путаницу в эту ситуацию внесла еще и чисто бюрократическая история: после муниципальной реформы Петушинский район распался на городской округ Покров, куда географически попал «Шередарь», и на Петушинский муниципальный округ. Даже не все местные чиновники смогли с ходу сказать, кто и за что теперь отвечает.

Однако глава Петушинского округа Алексей Копытов объяснил, что МУП «Водоканал Петушинского района» так и остался гарантирующим поставщиком на территории бывшего Нагорного сельского поселения, где находится центр благотворителей, так что проблема «Шередаря» властям известна.

Алексей Копытов не стал скрывать, что этот вопрос достаточно непростой, а после административной реформы усложнился еще более. Поэтому глава округа пообещал дать подробный официальный ответ по ситуации чуть позже, но сразу уточнил, что каких-то проблем у «Шередаря» и у местных жителей из-за спора быть не должно.

- Таких рисков лично я не вижу, проблем для населения точно не возникнет, - заверил Алексей Копытов.

Мы направили официальный запрос в администрацию Петушинского округа и обязательно опубликуем полученный ответ. Остается надеяться, что спор из-за канализации получится урегулировать без ущерба как для жителей поселка Сосновый Бор, так и для детей, которым нужна помощь и поддержка в наше непростое время.

КОНКРЕТНО

В фонде отметили, что с сентября 2025 года по май 2026 года смогли помочь тысяче детей. В новом сезоне они намерены оказать помощь еще большему числу ребят.