Владимирцы боятся, что женщина, оставившая связанных кошек, избежит наказания

Кошек оставили у крыльца "Доброцентра". Фото со страницы организации в ВК.

Ужасающая своей жестокостью история с подкинутыми к владимирскому доброцентру кошками подходит к концу.

Напомним, что месяц назад жительница областного центра Надежда нашла на крыльце дома №44-б на улице Чайковского две сумки. В одной из них находился кот, который пытался выбраться. Однако сделать это не смог, поскольку ручки сумки были завязаны узлом у него на шее, а передние и задние лапы были обмотаны скотчем. Женщина поспешила ему на помощь, после чего животное в испуге убежало в подвал. Еще более страшная находка была впереди. Надежда увидела еще одну сумку, в которую была втиснута небольшая коробка, обмотанная желтой лентой. Кое-как разорвав ее, женщина увидела внутри мертвую кошку. Видно было, что животное изо всех сил пыталось выбраться, но задохнулось.

Надежда позвонила руководителю доброцентра Юлии Буйницкой и рассказала о случившемся. Совместными усилиями они смогли вычислить женщину, которая оставила кошек на верную смерть. Ей оказалась многодетная мать, которая работает няней в одном из детских садов областного центра. На нее было написано два заявления в полицию. Стражи порядка начали проверку.

«Хотела пристроить в добрые руки»

Виновница произошедшего таковой себя не считает. Создав анонимный аккаунт, она написала корреспонденту «КП», чтобы рассказать свою версию произошедшего.

По ее словам, она не хотела выпускать кошек на улицу, а намеревалась пристроить их в добрые руки. Для этого позвонила в доброцентр и договорилась о том, что привезет животных. Однако по приезду внутри никого не оказалось, сказали, что работник вернется в течении 30 минут, и кошек можно оставить на крыльце.

Женщина утверждает, что ждала появления сотрудника десять минут, и все это время поила и поливала кошек водой. Лапы животных связаны не были, а в коробке были проделаны отверстия, чтобы животные дышали.

Для подтверждения своих слов, женщина приложила скрин сообщения, в котором сотрудник доброцентра спрашивает ее, что она принесла – корм или кошек. А та отвечает, что речь шла о кошках с самого начала.

Впрочем, в версии женщины, которая так и не пожелала назвать своего имени, слишком много несостыковок. В частности, в доброцентре вообще не принимают животных, там лишь проводятся разные мероприятия, о чем указано на всех страницах.

- Официально наш приют находится в Суздальском районе, и с чего она решила принести кошек в доброцентр во Владимире, вообще непонятно. Не мог наш сотрудник сказать, чтобы она оставила животных на крыльце – это просто безумие, - подчеркивает Юлия Буйницкая.

Главного свидетеля не опросили

В полиции дают мало подробностей. Говорят лишь, что все необходимые мероприятия были проведены, в том числе опрос свидетелей.

- Все материалы дела были переданы прокурору Владимира на утверждение. После чего будет вынесено окончательное решение, - подчеркнули в областном УМВД.

Однако выяснилось, что главного свидетеля – Надежду, которая собственно и обнаружила кошек, так и не опросили.

Ответ из полиции, который получила Надежда.

- Мне позвонили из полиции 17 июня, в это время я была на вызове (Надежда работает фельдшером – авт.) и не смогла сразу взять трубку. На следующий день я перезвонила, но мне никто не ответил. Ситуация повторилась и 19 июня. Тогда я написала сообщение, в котором спрашивала, можно ли подойти на опрос как свидетель. На это мне ответили: «Если поступят указания дополнительно опросить вас, я позвоню». Но этого так и не произошло. В итоги дело уже передали в прокуратуру. Как же так? – недоумевает Надежда.

Женщина переживает, что дело спустят на тормоза, и виновный избежит наказания.

- А ведь животное лишилось жизни. Неужели за это ничего не будет? –замечает Надежда. – Говорят, что черного кота, которого мне удалось спасти, кто-то приютил. Но доподлинно неизвестно, он это или просто похожее на него животное.