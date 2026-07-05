Во Владимире ищут подрядчика для ремонта фасада кинотеатра «Художественный»

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На днях мы писали о том, что проект реставрации известного в областном центре кинотеатра «Художественный» получил положительное заключение экспертизы. А в начале июля на сайте госзакупок был размещен тендер на поиск подрядчика, которому предстоит капитально обновить лицевую сторону здания.

Авторами проекта по воссозданию «Художественного» стали специалисты «Владимирреставрации». Сейчас на объекте с переменным успехом идут работы по восстановлению кровли, но в скором времени специалисты приступят к мероприятиям, которые увидят все владимирцы. Начальная стоимость контракта по капитальному ремонту лицевой части «Художественного» составляет 7 миллионов 267 тысяч рублей.

Согласно документации, главный фасад, именуемый южным, не претерпит каких-либо кардинальных изменений в своем облике. Авторы работы объясняют это несколькими соображениями.

Во-первых, с западной части кинотеатра предлагается переустройство входа с возвращением к схеме, которая была до реконструкции 1970-х годов. Второй момент: в проекте предлагается сделать отсылку к облику здания начала XX века, когда оконные проемы первого этажа с лицевой части кинотеатра доходили до земли, имея вид «витрины». Однако сейчас никто окна ломать не станет — вместо этого предлагается сделать заглубления на уровне цоколя на 150 миллиметров. Этот прием должен визуально вернуть проемам исторические пропорции.

Наконец, третий факт: предложено вернуть лицевой части фасада старые элементы, такие как столбики, венчавшие карниз центрального эркера (выступа с тремя окнами на втором этаже), а также вазоны центральной части парапета и настенные фонари, висевшие здесь на первом этаже до 1960-х годов.

Кроме того, проект предусматривает установку информационных надписей, а также выделение места под афиши или другую информацию. Что до окон и проемов, то их решено выполнить такими, какими они сохранились в архивных материалах.

«Стилевое решение фасадов объекта культурного наследия основывается на традиционных решениях для начала ХХ века, а также на решениях, принятых в последнем проекте ремонта фасада», - отметили авторы проекта.

Впоследствии обновление ожидает и остальные части здания, причем с западной стороны предстоят работы по демонтажу аварийной пристройки. Что касается лицевой части, то будущий подрядчик должен закончить реставрацию до 25 октября текущего года. Определить будущего реставратора должны 13 июля.

СПРАВКА «КП»

Кинотеатр «Художественный» находится на улице Большая Московская, 13. Изначально на этом месте находился дом купца Свешникова, построенный в 1788 году. До начала XX века здание часто меняло владельцев, а также частично перестраивалось из-за нередких в те годы пожаров. Наконец, в 1912 году тогдашний владелец дома, купец Василий Петровский, решил перестроить его под кинотеатр. Проект разработал архитектор Сергей Жаров, бывший в ту пору главным архитектором Владимира. В итоге здание построили на старом фундаменте и на подвалах купеческого дома, а вот верхнюю часть выстроили заново. В 1974 году уже при Советском Союзе вновь было решено реконструировать «Художественный». С тех пор значительно изменилась схема здания, получившего новые стены и перегородки. Была надстроена западная пристройка, объединившая выходы из залов и подвала, а также служебную лестницу. Реконструировали и кровлю над большим залом, а сам зал, холлы и фойе обрели новый декор. В таком виде «Художественный» дожил до наших дней, получил статус объекта культурного наследия, но стоит закрытым.