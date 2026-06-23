Проект реставрации кинотеатра «Художественный» получил положительное заключение

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Во Владимире медленно, но верно продолжаются работы по реставрации кинотеатра «Художественный». Они выполняются поэтапно.

Сейчас идет капитальный ремонт кровли здания. Надо отметить, что эти работы начались еще осенью прошлого года. Их проводила самарская строительная компания «Мир». Однако из-за сложного примыкания двух частей кровли подрядчик не смог продолжить работы, ушел в зиму, а потом и вовсе решил расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Пришлось снова выходить на торги. Сегодня работы выполняет ВНП АО «Владимирреставрация».

- Также в настоящее время готовится документация для проведения конкурсных процедур по выбору подрядной организации в целях проведения ремонтно-реставрационных работ на лицевой части фасада здания, - сообщили в ответ на запрос «КП-Владимир» в Министерстве культуры региона.

Что касается остальных работ, в том числе внутри кинотеатра, то была разработана проектно-сметная документация, проведена историко-культурная и государственная экспертиза. Проект получил положительное заключение. Осталось определить источник финансирования.

- Заявочная документация направлена для рассмотрения в Министерство культуры РФ. Ориентировочная сметная стоимость выполнения ремонтно-реставрационных работ с учетом технического оснащения на текущую дату составляет 247 миллионов 35 тысяч рублей. Сметная документация будет направлена на проведение государственной экспертизы достоверности сметной стоимости, - отметили в Министерстве культуры Владимирской области.

Напомним, что после проведения реставрационных работ в кинотеатре должны появиться три зала: большой, малый и зал премьер с возможностью трансформации мебели и оборудования – всего на 300 человек. Также в нём будут мультимедийная экспозиция с музейным зонированием, буфет, игровая зона, фойе с гардеробом, студии анимации, гримёрные комнаты.

Изначально обновление «Художественного» должно было завершиться в 2027 году. Однако сроки могут сдвинуться. По словам регионального Министерства культуры, о них можно будет говорить после определения источников финансирования и заключения контракта на выполнение работ.