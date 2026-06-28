Во Владимире работы по реконструкции аэропорта временно приостановили

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Несмотря на заверение властей о том, что работы по реконструкции аэропорта возобновятся к 1 июня, они до сих пор не начались. Однако министр транспорта и дорожного хозяйства региона Владимир Перцев заявил, что все идет по плану.

Поскольку аэропорт будет не только гражданский, но и военный, у Министерства обороны России возникли некоторые вопросы. И сейчас сметная документация находится на экспертизе.

- Мы уже зашли в экспертизу, и работы сейчас там вестись не могут. Однако первые подготовительные работы уже прошли. После того, как экспертиза будет пройдена, станет понятна конечная ценовая ситуация. А пока все идет по плану. Конечно, есть сдвиг сроков, но по объективным причинам, так как возникли дополнения в проектировании, - отметил Владимир Перцев.

Напомним, что работы ведутся компанией «Автобан». На своей пресс-конференции губернатор Александр Авдеев заявлял, что за сутки рабочие могут заасфальтировать 5 километров дороги. А взлетно-посадочная полоса протяженностью 2,6 километра уже сделана наполовину. Ее оснастят светосигнальным оборудованием. Кроме того, рабочие реконструируют пассажирский перрон, стоянки и другие элементы инфраструктуры. После чего будет построен аэровокзальный комплекс с привокзальной площадью, расширены складские помещения. На данный момент обновление аэропорта оценивается экспертами в сумму более 5 миллиардов рублей.

Позже аэропорт планируют соединить дорогой с планируемой железнодорожной станцией в юго-западном районе Владимира.

После реконструкции аэропорт сможет принимать такие типы самолетов, как среднемагистральный авиалайнер МС-21 и авиалайнеры «Сухой СуперДжет-100», «Боинг-737».

Гражданскую авиацию планируют запустить в 2027 году. Наиболее перспективными станут перелеты в Сочи, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Симферополь и ряд других городов. Кроме того, есть замыслы организовать международные авиаперевозки.