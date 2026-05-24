К 1 июня во Владимире возобновятся работы по реконструкции аэропорта

Жители областного центра в социальных сетях активно обсуждают слухи о том, что проект по реконструкции аэропорта «Семязино» заморожен до 2030 года. Однако губернатор Александр Авдеев на своей пресс-конференции опроверг эти слухи.

- Работы ведутся компанией «Автобан», и первый этап был неплохо исполнен. В апреле работы было вести невозможно, поэтому компания должна была мобилизоваться после майских праздников, но немного задерживается. Мы договорились, что рабочие выйдут на стройку к 1 июня, - сообщил глава региона.

При этом губернатор отметил, что «Автобан» за сутки может заасфальтировать 5 километров дороги. А взлетно-посадочная полоса протяженностью 2,6 километра уже сделана наполовину. Ее оснастят светосигнальным оборудованием, реконструируют пассажирский перрон, стоянки и другие элементы инфраструктуры. После чего будет построен аэровокзальный комплекс с привокзальной площадью, расширены складские помещения. Позже аэропорт планируют соединить дорогой с планируемой железнодорожной станцией в юго-западном районе Владимира.

После реконструкции аэропорт сможет принимать такие типы самолетов, как среднемагистральный авиалайнер МС-21 и авиалайнеры «Сухой СуперДжет-100», «Боинг-737». Естественно, приземлиться или взлететь во Владимире сможет любой другой самолет меньшего класса.

- Объект находится в совместном пользовании с военными. Поэтому для них важно открыть его как можно раньше – в идеале до конца 2026 года. Чтобы восстановить полноценную работу гражданской авиации, надо поставить оборудование, нацеленное на регулирование воздушного движения. Поскольку Минобороны загружено военными заказами, то поставка оборудования может затянуться на год. Мы его законтрактовали, но придет оно в лучшем случае в 2027 году. Поэтому если никаких форс-мажоров не произойдет, то гражданскую авиацию запустим в следующем году, - отметил Александр Авдеев.

Ранее в региональном Министерстве транспорта и дорожного хозяйства заявляли, что, исходя из географического положения Владимира, наиболее перспективными направлениями станут перелеты в Сочи, Казань, Екатеринбург, Новосибирск, Минеральные Воды, Симферополь и ряд других городов. Кроме того, есть замыслы организовать международные авиаперевозки.

КСТАТИ

Весь вырубленный под реконструкцию аэропорта лес уходит на нужны Минобороны. Около 30 процентов спиленных деревьев уже вывезено. Сейчас Минобороны решает, куда направить оставшееся.