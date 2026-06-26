Владимир украсят Богородица, приветствующий лев и кот ученый

. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Центральный парк культуры и отдыха на протяжении месяца был мастерской под открытым небом. В нем проходил второй Международный фестиваль белокаменного зодчества. Десять скульпторов из разных городов России и Белоруссии придавали каменным глыбам, добытым в Ковровском районе, форму и смысл. В этом году темами фестиваля стали «Владимир православный», «Образы героев русской литературы» и «Год единства народов России».

Символ веры

Мастер из Санкт-Петербурга Анна Сосенская представила Богородицу с младенцем на руках, возвышающуюся над Успенским собором.

- Стилистически образ приближен к знаменитой православной иконе Владимирской Божьей матери, которая известна во всем мире. Работать над этой скульптурой было не просто, поскольку известняк гораздо мягче гранита. Чуть небольшое прикосновение к поверхности и остаются следы. Тем не менее своей работой я полностью довольна. Она выполнена с душой и большой материнской любовью, - отметила Анна Сосенская.

Белорусский скульптор Алексей Сорокин также выбрал православную тему. Он воплотил в камне образ жены Всеволода Большое Гнездо – Марии, парящей над церквями.

- Она была очень верующая, и именно с ее подачи был построен женский монастырь, который сейчас называется Княгининым. В руках у Марии – крестики, которыми она как бы венчает купола церквей, неся с собой православие, - рассказывает о замысле мастер.

Работа калужского скульптора Сергея Лопухова «Андрей Рублев» изображает легендарного иконописца, работающего над фреской.

Андрей Рублев. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Челябинский мастер Даниил Гильдерман выбрал образ Девы Марии «Умиление». Работа словно выполнена из мрамора, а не из известняка.

- Скульптура получилась очень камерной, такую на площадь не поставишь, но я думаю, вы найдете для нее подходящее место, - выразил надежду Даниил Гильдерман.

Далгат Далгатов из Балашихи представил скульптуру «Ангел милосердия». Это по-настоящему философская работа.

- Я хотел показать ангела, который спускается к людям, чтобы дать надежду. Его крылья перекликаются с архитектурой владимирских соборов, превращаясь в колонны. Это соединение небесного и земного, пластики и архитектуры, - объясняет мастер.

Мифические и сказочные животные

Самый молодой участник фестиваля – Александр Черемухин – приехал во Владимир из Кунгура и привез с собой сказочное настроение. Из белого камня он создал большого кота ученого в очках, сидящего на книгах. Детализация поражает – на каменной шерсти «прорисован» каждый волосок.

Кот ученый. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

- А внизу я сделал маленького котенка, чтобы дети, изучающие скульптуру, могли неожиданно для себя его найти, - говорит мастер.

Заместитель главы администрации Елена Запруднова заметила, что Владимир – город читающий, а значит эту скульптуру можно поставить у библиотеки или у какой-нибудь школы.

Известный владимирский скульптор Игорь Черноглазов на фестивале сделал павлина с барельефов Дмитриевского собора. Птица поразила его своей пластикой и тем, как ее хвост был завязан узлом. Мастер предложил поставить птицу на привокзальной площади после ее благоустройства.

Игорь Черноглазов представил скульптуру павлина. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Еще один гость, сошедший с Дмитриевского собора – лев. Образ его осовременили, добавив томики книг. Его воплотил в камне еще один владимирский скульптор Виталий Цагареишвили.

- Видите, у него поднята лапа? Он словно передает всем привет из глубины веков, чтобы традиции не забывались и сохранялись, - говорит мастер.

В администрации считают, что его можно поставить на постамент и установить на въезде в город со стороны Нижнего Новгорода, чтобы лев встречал гостей.

Лев приветствующий. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сила и единение

Скульптор Андрей Мелюхов представил былинного богатыря Илью Муромца, словно сошедшего с картины Васнецова. А белорусский мастер Александр Миньков сделал абстрактную композицию «Возрождение».

- Она символизирует возрождение духовное, возрождение жизни. Это мерцающее пламя свечи, огонь, который живет у каждого в груди и вдохновляет на подвиги, - поделился замыслом скульптор.

Все творцы получили от администрации денежные премии, подарки и иконы. Но самая главная награда для мастеров – это их работы, которые должны украсить общественные пространства Владимира.

- Мы проведем комиссию, в которую пригласим всех заинтересованных лиц, чтобы найти подходящее место каждой скульптуре. Одну из работ мы подарим другому субъекту, чтобы как можно больше людей узнали о нашем городе и приехали в него, - отметила Елена Запруднова.

Увидеть скульптуры в Центральном парке можно будет до конца июня.