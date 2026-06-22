Во Владимире благоустроят сквер в Веризино, а в Александрове – пешеходную зону

У школы в Веризино появится новый сквер. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Завершено голосование VI Всероссийского онлайн-голосования по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Во Владимирской области пространства для благоустройства выбирали в 12 муниципальных образованиях, а в 7 муниципалитетах определялись с дизайном уже выбранных ранее объектов. Проекты должны быть реализованы в 2027 году.

Во Владимире победителем голосования стал сквер недалеко от школы в микрорайоне Веризино. Он набрал 6925 голосов. Комплекс работ включает: устройство пешеходных тротуаров, установку скамеек и урн, светильников, посадку деревьев и кустарников и создание травяных газонов. Также должны появиться детские площадки из резинового покрытия двух видов.

В Александровском округе продолжат благоустройство пешеходной зоны по улице Ленина - от улицы Ануфриева до исторического комплекса «Александровская слобода». В районе Советской площади появятся зоны отдыха и прогулок, установят информационные стенды и указатели, сделают площадки для мероприятий, озеленят площадь. Этот проект выбрали 9724 человека.

1050 жителей Радужного отдали свой голос за детскую игровую площадку в 1 квартале между домами №11, 10, 6. В этом году на ней установят новые архитектурные формы, а в следующем сделают памп-трек.

В Вязниках в рамках третьего этапа благоустроят лесопарковую зону на улице Левитана. Предусмотрено мощение тротуаров, установка лавочек, урн и дополнительного освещения, замощение площадки около перголы. За проект проголосовало 3588 человек.

3195 жителей Киржача отдали свой голос за благоустройство площади, прилегающей к мемориалу «Родина-мать» в микрорайоне Шелковый комбинат. Там проведут работы по мощению тротуарной плиткой или брусчаткой прилегающей территории, сделают уличное освещение, озеленят территорию.

В Юрьев-Польском округе в качестве объекта для благоустройства выбрали сквер у Районного центра культуры и досуга. Планируется выполнить освещение современными светодиодными светильниками, установку малых архитектурных форм и арт-объекта на музыкальную тему, обустройство тротуаров, установку информационного стенда с подсветкой, озеленение территории. За проект проголосовало 2309 человек.

В Суздале в 2027 году сделают пешеходную дорожку от Торговой площади до улицы Виноградова. Многие жители пользуются данным маршрутом по дороге на работу в центр города, также большой поток пешеходов в ярмарочный день, при проведении событийных мероприятий.656 жителей города выбрали именно этот объект.

Результаты голосования в Гусь-Хрустальном, Муроме, Покрове, Камешковском, Селивановском округах еще не опубликованы – проходят проверку.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Напомним, что в прошлом году победителем голосования во Владимире стал сквер у областной филармонии. Здесь сделают пешеходную зону с ярмарочными домиками, парковыми качелями и смотровой площадкой с видом на пойму Клязьмы. Однако активные работы на площадке пока не ведутся.

Также благоустроят территорию Соловьиного пруда. Там появится большая детская зона, для взрослых поставят скамейки, диваны-качели, обустроят две велопарковки. Будет и спортивная зона с турниками, брусьями, рукоходами и шведскими стенками. Кроме того, у пруда поставят информационные стенды, защитное ограждение, домик-шалаш для водоплавающих птиц. Изюминкой места должен стать фонтан с подсветкой.