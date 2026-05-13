Во Владимире готовят площадку под будущий сквер за филармонией

Так сейчас выглядит площадка будущего сквера. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

В этом году в областном центре должно появиться новое пространство для отдыха горожан. Речь идет о сквере за областной филармонией. Проект благоустройства этой территории набрал больше всех голосов в 2025 году.

На преображение пространства было выделено 61,3 миллиона рублей. На торги заявился лишь один подрядчик – дорожно-строительная компания «Автобан». Именно она в прошлом году занималась благоустройством бульвара Художника Иванова, и надо сказать, что работы выполнила достойно.

Контракт с подрядчиком был заключен еще месяц назад. Тогда же должны были начаться работы. Однако на сегодняшний день на пустыре не видно рабочих. Но площадку уже начали разравнивать, появились земляные насыпи.

На площадке видны лишь земляные насыпи. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

- С тяжелой техникой подрядчик на площадку еще не заходил. Однако активная фаза работ должна начаться в ближайшее время, тем более обещают теплую погоду, - отметила официальный представитель городской администрации Юлия Жирякова.

Напомним, что по первоначальному дизайн-проекту, за филармонией предполагалось разбить пешеходную зону с ярмарочными домиками, парковыми качелями и смотровой площадкой с видом на пойму Клязьмы.

Подрядчик должен вырубить 112 кустарников и 5 деревьев, уложить новую тротуарную плитку. Также в качестве материалов будет использоваться гранитный щебень, галька и тактильные плиты. Появятся светильники, в том числе светодиодные, ограждение и видеонаблюдение.

Фото дизайн-проекта сквера с сайта администрации Владимира.

В сквере будет детская площадка с разными игровыми элементами: «ковш», «ручные трубы», «инструмент», «барабан», «разновысокие пеньки», а также карусель «Кнопка», вертушка «Вихрь», качалка на пружине, качели-балансир.

Предусмотрена и зона для «спокойного» отдыха, в которой установят разные виды скамеек, пуфы «мини и макси», качели «трио». Также поставят торговый павильон, туалет, урны и контейнерную площадку.

Взамен вырубленных деревьев и кустарников в сквере посадят ель, лиственницу, ольху, березу, жимолость, разные виды ивы, дерен, можжевельник, бересклет. Также будут разбиты клумбы с многолетними цветами и уложены газоны.

Новый сквер должен появиться к 1 сентября.