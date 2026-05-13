Во Владимире готовят площадку под будущий сквер за филармонией

В этом году в областном центре должно появиться новое пространство для отдыха горожан. Речь идет о сквере за областной филармонией. Проект благоустройства этой территории набрал больше всех голосов в 2025 году.
На преображение пространства было выделено 61,3 миллиона рублей. На торги заявился лишь один подрядчик – дорожно-строительная компания «Автобан». Именно она в прошлом году занималась благоустройством бульвара Художника Иванова, и надо сказать, что работы выполнила достойно.
Контракт с подрядчиком был заключен еще месяц назад. Тогда же должны были начаться работы. Однако на сегодняшний день на пустыре не видно рабочих. Но площадку уже начали разравнивать, появились земляные насыпи.
- С тяжелой техникой подрядчик на площадку еще не заходил. Однако активная фаза работ должна начаться в ближайшее время, тем более обещают теплую погоду, - отметила официальный представитель городской администрации Юлия Жирякова.
Напомним, что по первоначальному дизайн-проекту, за филармонией предполагалось разбить пешеходную зону с ярмарочными домиками, парковыми качелями и смотровой площадкой с видом на пойму Клязьмы.
Подрядчик должен вырубить 112 кустарников и 5 деревьев, уложить новую тротуарную плитку. Также в качестве материалов будет использоваться гранитный щебень, галька и тактильные плиты. Появятся светильники, в том числе светодиодные, ограждение и видеонаблюдение.
В сквере будет детская площадка с разными игровыми элементами: «ковш», «ручные трубы», «инструмент», «барабан», «разновысокие пеньки», а также карусель «Кнопка», вертушка «Вихрь», качалка на пружине, качели-балансир.
Предусмотрена и зона для «спокойного» отдыха, в которой установят разные виды скамеек, пуфы «мини и макси», качели «трио». Также поставят торговый павильон, туалет, урны и контейнерную площадку.
Взамен вырубленных деревьев и кустарников в сквере посадят ель, лиственницу, ольху, березу, жимолость, разные виды ивы, дерен, можжевельник, бересклет. Также будут разбиты клумбы с многолетними цветами и уложены газоны.
Новый сквер должен появиться к 1 сентября.