По Владимиру вновь начал курсировать экскурсионный троллейбус

Фото ВСМЗ.

Увидеть город по-новому, разгадать архитектурные загадки и вспомнить яркие страницы тысячелетней истории – на маршрут вновь вышел уникальный экскурсионный троллейбус Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Он будет курсировать каждую субботу до 26 сентября.

Экскурсия проходит по центральной части города — от Золотых ворот до Химического завода. Далее маршрут пролегает через улицы Мира и Горького, проспект Строителей. Затем через площадь Победы троллейбус возвращается в центр. Знакомые каждому жителю места предстанут в новом свете — многое из того, что ускользает в повседневной суете, станет заметным и значимым.

- Мы специально придумали такой маршрут. Многие туристы ленятся ходить пешком, тем более погода изменчивая – то дождь, то жара. А здесь очень удобно – сел в троллейбус, едешь и слушаешь. Прежде всего, этот маршрут рассчитан на местных – он дает возможность посмотреть на Владимир другими глазами и узнать о городе много нового, - отмечает ведущий методист музея-заповедника Елена Любар.

Во время поездки участники увидят почти весь город: его древнейшую часть, включая белокаменные памятники XII века — Успенский и Дмитриевский соборы. Путешествие пройдет по главной городской улице, позволит мысленно перенестись в губернский Владимир и представить, как жил город в годы Великой Отечественной войны.

Гости услышат о судьбах солдат и офицеров, сражавшихся на фронте, о стариках, женщинах и подростках, трудившихся в тылу, о врачах и медсестрах, спасавших раненых, а также об архитекторах и строителях, формировавших облик послевоенного города.

Экскурсия познакомит и с другим Владимиром — современным, который редко попадает в туристические маршруты и остается за пределами привычных представлений о городе.

Одним из участников первой в этом году экскурсии стал Борис Первухин, который приехал в наш город из Санкт-Петербурга.

- Экскурсия была очень интересная, мы думали, что Владимир – маленький город, а оказалось, что большой. Я изначально рассматривал его как город старинных зданий и церквей, а мы увидели его промышленную часть. Это было очень познавательно, - поделился впечатлениями турист.

Начало экскурсии в 12 часов. Место отправления: остановка «Золотые ворота». Билеты можно приобрести на сайте ВСМЗ. Цена – 350 рублей (детский), 700 рублей (взрослый), 500 рублей (учащиеся с 14 лет, инвалиды, участники СВО и члены их семей).