Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 июня 2026 22:00

В День России во Владимире пройдет фестиваль еды и музыки

12 июня в честь праздника по всему городу будут проходить развлекательные мероприятия
Виктория СУХОВА
Фото со страницы Центрального парка в ВК.

Фото со страницы Центрального парка в ВК.

Уже в эту пятницу во Владимире отметят День России. В этот день запланировано проведение городского фестиваля русской кухни, международного молодежного фестиваля, винной ярмарки, а в парках пройдут концертные программы.

Мастер-классы и «Мозаика дружбы»

В 12 часов праздничные программы начнутся в парках «Центральный» и «Добросельский». Гостей ждут музыкальные и танцевальные выступления, игровые программы, ярмарка изделий ручной работы, детские мастер-классы и тематическая акция «Мозаика дружбы».

В это же время концертная программа «Твой день, Россия!» состоится в парке «Дружба». Для жителей выступят: арт-проект «ИванОльга», танцевальная студия «Магия танца» и вокальный коллектив «Улыбка» ДДюТ, творческое объединение «Вдохновение», студия танца «Отражение». В парке будет работать читальный зал, сотрудники Центральной городской библиотеки предложат подвижные игры и познавательную викторину «Вместе мы – Россия». Кроме того, под руководством художника парка Галины Ломановой все желающие смогут изготовить поздравительную открытку в технике аппликации.

В ритме музыки

На Соборной площади и в сквере Пушкина ровно в полдень стартует третий международный молодежный фестиваль «Владимирские музыкальные сезоны». Он объединит молодых талантливых исполнителей из разных регионов России, а также музыкантов из Китая, Турции, Сербии и Африки.

С 12 до 14 часов выступит Оркестр ударных инструментов перкуссионного центра Михаила Путкова. А уже в 17 часов на сцену выйдут российские и зарубежные творческие коллективы. Ведущий фестиваля – музыкант, видеоблогер, автор музыкально-юмористического проекта Stradivaly и репортажного цикла «Лис из-за кулис» Александр Островский.

Виноделы на Георгиевской

12 июня на пешеходной Георгиевской будет работать «Винная ярмарка России». Гостей ждут открытые дегустации российских вин, гастрономическая зона с фермерскими продуктами, мастер-классы и лекции от экспертов отрасли. Посетители смогут познакомиться с продукцией виноделен из разных регионов страны, узнать больше о культуре потребления вина и напрямую пообщаться с производителями. Особое внимание будет уделено образовательной программе. Эксперты расскажут, как выбирать качественное вино, разбираться в стилях и сортах, правильно сочетать вино с гастрономией и ориентироваться в многообразии российского виноделия.

Блюда от шефов

В 12 часов на территории гастромаркета «Рынок на Студеной» впервые пройдет городской фестиваль русской кухни «Владимирская трапеза». Гостей ждет четырехчасовая интерактивная программа с мастер-классами от известных поваров, детской анимацией, презентация лучших кафе и ресторанов, а также розыгрыш техники от Национальной ассоциации кулинаров России среди знатоков русской кухни.

На летней площадке с 12 до 16 часов гостей будет развлекать ведущий Кирилл Литваковский. На сцене выступит кавер-дуэт Mileev`s Band.

С 12 до 15 часов на детской площадке ребят ждет развлекательная программа с аниматорами: соревнования, творческие и кулинарные задания. Коллективное рисование, викторины. С 15 до 15.30 на главной сцене фестиваля пройдет интеллектуально-игровая программа для детей и родителей. На теннисной площадке с 12 до 14 часов всем желающим сделают аквагрим, с 14 до 15 часов пройдет мастер-класс по изготовлению аромасаше, а с 15 до 16 часов – по приготовлению авторских коктейлей.

Также на фестивале будет работать фермерский дворик, где можно будет купить натуральный мед и продукты пчеловодства, пастилу, консервированные овощи, фрукты и грибы, варенье, мясные продукты и крафтовые колбасы, фермерские сыры из коровьего и овечьего молока.

Нижегородский повар Андрей Сулима (крайний слева) накормит гостей гороховой кашей. Кадр из видео выпуска "Молодые ножи".

Нижегородский повар Андрей Сулима (крайний слева) накормит гостей гороховой кашей. Кадр из видео выпуска "Молодые ножи".

В помещении гастромаркета с 13 до 16 часов гостей ждут кулинарные мастер-классы от настоящих профессионалов. В 13.00 блогер-миллионник, ведущий кулинарных шоу из Москвы Григорий Мосин приготовит окрошечный тартар с щучьей икрой по мотивам «ковровской мурцовки». В 14 часов наставник молодых поваров, а также соведущий Константина Ивлева в шоу «Адская кухня» Андрей Сулима накормит гостей гороховой кашей с конфитюром из свёклы с шиповником, а также разной капустой с трюфельным соусом и пудрой из лаванды. В 15 часов основатель владимирской студии-кафе Роулет Дмитрий Орловский познакомит собравшихся с окрошкой с владимирским акцентом и мороженым из ревеня.

С 19 до 21 часа на летней площадке выступит кавер-группа «Манеры», известная по участию в шоу «Голос».