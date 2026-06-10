В День России во Владимире пройдет фестиваль еды и музыки

Фото со страницы Центрального парка в ВК.

Уже в эту пятницу во Владимире отметят День России. В этот день запланировано проведение городского фестиваля русской кухни, международного молодежного фестиваля, винной ярмарки, а в парках пройдут концертные программы.

Мастер-классы и «Мозаика дружбы»

В 12 часов праздничные программы начнутся в парках «Центральный» и «Добросельский». Гостей ждут музыкальные и танцевальные выступления, игровые программы, ярмарка изделий ручной работы, детские мастер-классы и тематическая акция «Мозаика дружбы».

В это же время концертная программа «Твой день, Россия!» состоится в парке «Дружба». Для жителей выступят: арт-проект «ИванОльга», танцевальная студия «Магия танца» и вокальный коллектив «Улыбка» ДДюТ, творческое объединение «Вдохновение», студия танца «Отражение». В парке будет работать читальный зал, сотрудники Центральной городской библиотеки предложат подвижные игры и познавательную викторину «Вместе мы – Россия». Кроме того, под руководством художника парка Галины Ломановой все желающие смогут изготовить поздравительную открытку в технике аппликации.

В ритме музыки

На Соборной площади и в сквере Пушкина ровно в полдень стартует третий международный молодежный фестиваль «Владимирские музыкальные сезоны». Он объединит молодых талантливых исполнителей из разных регионов России, а также музыкантов из Китая, Турции, Сербии и Африки.

С 12 до 14 часов выступит Оркестр ударных инструментов перкуссионного центра Михаила Путкова. А уже в 17 часов на сцену выйдут российские и зарубежные творческие коллективы. Ведущий фестиваля – музыкант, видеоблогер, автор музыкально-юмористического проекта Stradivaly и репортажного цикла «Лис из-за кулис» Александр Островский.

Виноделы на Георгиевской

12 июня на пешеходной Георгиевской будет работать «Винная ярмарка России». Гостей ждут открытые дегустации российских вин, гастрономическая зона с фермерскими продуктами, мастер-классы и лекции от экспертов отрасли. Посетители смогут познакомиться с продукцией виноделен из разных регионов страны, узнать больше о культуре потребления вина и напрямую пообщаться с производителями. Особое внимание будет уделено образовательной программе. Эксперты расскажут, как выбирать качественное вино, разбираться в стилях и сортах, правильно сочетать вино с гастрономией и ориентироваться в многообразии российского виноделия.

Блюда от шефов

В 12 часов на территории гастромаркета «Рынок на Студеной» впервые пройдет городской фестиваль русской кухни «Владимирская трапеза». Гостей ждет четырехчасовая интерактивная программа с мастер-классами от известных поваров, детской анимацией, презентация лучших кафе и ресторанов, а также розыгрыш техники от Национальной ассоциации кулинаров России среди знатоков русской кухни.

На летней площадке с 12 до 16 часов гостей будет развлекать ведущий Кирилл Литваковский. На сцене выступит кавер-дуэт Mileev`s Band.

С 12 до 15 часов на детской площадке ребят ждет развлекательная программа с аниматорами: соревнования, творческие и кулинарные задания. Коллективное рисование, викторины. С 15 до 15.30 на главной сцене фестиваля пройдет интеллектуально-игровая программа для детей и родителей. На теннисной площадке с 12 до 14 часов всем желающим сделают аквагрим, с 14 до 15 часов пройдет мастер-класс по изготовлению аромасаше, а с 15 до 16 часов – по приготовлению авторских коктейлей.

Также на фестивале будет работать фермерский дворик, где можно будет купить натуральный мед и продукты пчеловодства, пастилу, консервированные овощи, фрукты и грибы, варенье, мясные продукты и крафтовые колбасы, фермерские сыры из коровьего и овечьего молока.

Нижегородский повар Андрей Сулима (крайний слева) накормит гостей гороховой кашей. Кадр из видео выпуска "Молодые ножи".

В помещении гастромаркета с 13 до 16 часов гостей ждут кулинарные мастер-классы от настоящих профессионалов. В 13.00 блогер-миллионник, ведущий кулинарных шоу из Москвы Григорий Мосин приготовит окрошечный тартар с щучьей икрой по мотивам «ковровской мурцовки». В 14 часов наставник молодых поваров, а также соведущий Константина Ивлева в шоу «Адская кухня» Андрей Сулима накормит гостей гороховой кашей с конфитюром из свёклы с шиповником, а также разной капустой с трюфельным соусом и пудрой из лаванды. В 15 часов основатель владимирской студии-кафе Роулет Дмитрий Орловский познакомит собравшихся с окрошкой с владимирским акцентом и мороженым из ревеня.

С 19 до 21 часа на летней площадке выступит кавер-группа «Манеры», известная по участию в шоу «Голос».