Во Владимире строительство первого мотодрома застопорилось из-за нехватки денег

. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Покатушки подростков на мотоциклах стали больной темой для всей Владимирской области, и жители областного центра страдают от этих гонщиков не меньше. Жалобы на ревущие двигатели, шум и гоняющих туда-сюда питбайкеров заполняют соцсети с весны до глубокой осени.

Водители и пешеходы просят Госавтоинспекцию повлиять на молодых мотоциклистов, и последние действительно проводят рейды. И всякий раз, когда питбайкеров ловят полицейские, те объясняют, что рады бы заниматься легально, но ни во Владимире, ни в целом по области практически нет мотоклубов и мотодромов, где можно было бы кататься на законных основаниях.

К сожалению, поспорить тут невозможно: даже во Владимире действует лишь один мотоклуб для детей — муниципальный СТК «Весна». Пожалуй, это единственное место, где дети на питбайках колесят легально и под присмотром опытных тренеров.

- Хотелось бы, чтобы в городе появился свой мотодром, и ребята могли на нем заниматься. А пока им действительно негде кататься, - говорит отец одного из юных любителей мототехники Александр. - Конечно, им можно просто запрещать, но тогда убьем в детях любовь к технике, а это неправильно.

Руководство СТК «Весна» еще год назад заявляло о планах по строительству собственного мотодрома во Владимире. Он должен был появиться в районе «Тандема». Помимо спортсменов, была идея пускать туда и тех самых юных питбайкеров, которые могли бы там спокойно кататься.

Увы, спустя год наши источники в спортивных кругах Владимира рассказали, что никакого мотодрома так и не появилось, хотя планы по его строительству все еще остаются в силе.

Собеседники объяснили, что появлению мотодрома помешал арест экс-главы города Дмитрия Наумова. После этого началась неразбериха с тем, кто же возглавит Владимир, и вопрос со строительством спортивного объекта ушел на второй план. Теперь же к власти пришел Сергей Волков, и спортсмены выражают надежду, что он все-таки даст зеленый свет проекту.

В администрации города Владимира подтвердили, что планы по возведению мотодрома в районе «Тандема» действительно есть.

- Проектно-сметная документация уже готова, но пока прорабатывается вопрос с финансированием, - объяснил официальный представитель горадминистрации Владимира Алексей Алекин.

В мэрии не стали называть сумму, необходимую на строительство объекта, однако заметили, что деньги это немалые, и сейчас совершенно нет ясности, когда и откуда эти средства получится изыскать. Тем более, нет и сроков самого строительства.

Наши источники, знакомые с ситуацией, добавили, что речь идет как минимум о нескольких десятках миллионов рублей. Таким образом, проблему юных гонщиков во Владимире можно будет решить если не полностью, то хотя бы отчасти. Весь вопрос упирается исключительно в финансирование.

Тем временем в отделе Госавтоинспекции УМВД России по городу Владимиру еще раз обратились к родителям юных мотоциклистов, и попросили оградить их детей от бездумных покатушек по дорогам общего пользования. Ведь отсутствие мотодрома ответственности за серьезные ДТП не снимает.