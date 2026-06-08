Пробки на Южном обходе Владимира обещают ликвидировать осенью

Ремонт моста на Южном обходе. Фото ФКУ "Упрдор Россия".

В 2025 году обслуживавшее на тот момент федеральную трассу М-7 во Владимирской области ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород» нашло подрядчика, который согласился провести реконструкцию трех путепроводов на Южном обходе Владимира. Наиболее активная фаза этих работ пришлась на 2026 год.

Контракт с подрядчиком — компанией ООО «Стройблоктехнология», заключал уже новый балансодержатель трассы М-7 во Владимирской области — ФКУ Упрдор «Россия». В федеральном дорожном ведомстве рассказали, что в ходе работ специалисты действительно должны будут заменить проезжие части трех мостов: на 169, 170 и 180 километрах М-7. Все эти объекты расположены на Южном обходе Владимира.

Кроме того, планируется разборка и ремонт поврежденных участков несущих элементов путепроводов, замена опорных частей и устройство новых деформационных швов. Не забудут и про тротуары, перила и барьерные ограждения, которые тоже обновят. Также будет смонтирована система водоотвода.

- На период производства работ движение осуществляется реверсивным способом, - добавили в ФКУ Упрдор «Россия».

Последнее обстоятельство и послужило причиной заторов, на которые жалуются владимирские автолюбители. А с началом сезона дач и отпусков ситуация только усугубилась. Но придется потерпеть: сначала ремонты пройдут на одной половине мостов, затем специалисты переключатся на другую.

В дорожном ведомстве уточнили, что сейчас работы идут на двух из трех сооружений: на 169 и 180 километрах. Что касается путепровода на 170 километре, то тут решено взять небольшую паузу, чтобы не усугублять ситуацию с движением, ведь от путепровода на 169 километре он находится буквально в 500 метрах. Тем не менее, после анализа ситуации специалисты пришли к выводу, что каких-то особо больших пробок на «Южке» сейчас нет, так что в скором времени третий мост также начнут ремонтировать.

В любом случае, в ФКУ Упрдор «Россия» заверили, что работы идут по ранее утвержденному плану, и если все продолжится в таком темпе и никаких непредвиденных ситуацией не произойдет, то в ноябре 2026 года полноценное движение будет открыто по всем трем мостам. Соответственно, после этого заторов больше не будет.