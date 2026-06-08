На суздальской Каменке пройдет фестиваль «Слово – Звук на Реке»

Сцена на Каменке. Фото со страницы ТТ Завод в ВК.

Плавучая сцена на Каменке вновь наполнится звучанием. Театральное товарищество «Завод» покажет три спектакля на воде.

Напомним, что необычную сцену построили в 2024 году, тогда на ней показали спектакль «Мать София». Каменка стала не только площадкой, но и частью действа и символом постановки.

В этом году на реке решили провести фестиваль «Лето на Каменке. Суздаль: Слово – Звук на Реке». Это будет синтез поэзии и музыки. Первый концерт состоится 20 июня в 17 часов.

- Он будет посвящен Серебряному веку и тому, как поэзия Серебряного века перекликается с более поздней поэзией. На концерте выступит певица Елена Фролова при поддержке Владимирского губернаторского симфонического оркестра под управлением Василисы Маркиной, - рассказал руководитель ТТ «Завод», актер Александр Аладышев.

Второй концерт-спектакль пройдет 30 августа в 17 часов. Известный виолончелист Борис Андрианов и Александр Аладышев перенесут зрителей в Золотой век русской поэзии.

- Это будут не только стихи, но и проза, воспоминания, потому что очень хочется делать подобные вещи не формально. Хочется, чтобы слово «Серебряный и Золотой век» вызывало у молодежи не только ощущение школьной программы, но чтобы оно было живым. И где как не на Каменке оно будет так звучать – под аккомпанемент воды, птиц и в таких невероятных декорациях, - уверен руководитель проекта.

Команда ТТ Завод. Фото: Виктория СУХОВА. Перейти в Фотобанк КП

Завершится фестиваль 6 сентября. Зрителей ждет спектакль о древнерусском слове «Песня сквозь века» в исполнении Хора русской песни Владимирского областного музыкального колледжа имени Бородина. Начало в 16 часов.

- Наш фестиваль стал победителем конкурса Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря этой поддержке, более 500 человек – школьников, студентов, педагогов смогут бесплатно посетить концерты. Кроме того, 50-процентную скидку получат многодетные семьи, - рассказала продюсер проекта Мария Ремыга-Ганькова.

Но и это не все сюрпризы. Театральное товарищество «Завод» решило порадовать своих преданных слушателей и выдать им настоящий паспорт заводчанина. Приходя на концерт, гостям будут ставить в него специальную печать, которые позволят принимать участие в акциях и розыгрышах, получать бонусы и скидки. Первые паспорта обещают выпустить к 20 июня.

Надо отметить, что площадка вмещает около 400 человек, поэтому с покупкой билетов стоит поторопиться. Их стоимость начинается от 1000 рублей.

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