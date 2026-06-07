Во Владимире будут проводить летние субботники

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Власти областного центра намерены навести во Владимире порядок. Для этого было принято решение проводить субботники не только весной и осенью, но и в летний период. Особое внимание уделят территориям, прилегающим к федеральной трассе и промышленным предприятиям.

- Необходимо очистить от мусора территорию объездных «ворот» города. Например, недавно мы проводили субботник на улице Лакина. Там было очень грязно – валялись бутылки, шины, покрышки, мебель. Как только мы там убрались, сразу открылся новый вид на город. Но, к сожалению, ненадолго. Сейчас территорию снова захламили. Подобные места придется убирать регулярно, - пояснила официальный представитель администрации Владимира Юлия Жирякова.

Отметим, что на уборку улицы Лакина вышел глава города Сергей Волков, тогда еще работавший с приставкой и.о., а также его подчиненные, депутаты горсовета – всего около 200 человек. И если поначалу местные жители обрадовались, то потом обнаружили, что вдоль дороги пропали все деревья.

В мэрии пояснили, что на территории долгое время произрастал инвазивный клен ясенелистный — агрессивное растение, вытесняющее декоративные виды. Все работы по вырубке проводились по решению зеленой комиссии города. Теперь на этом месте запланированы компенсационные высадки деревьев. Новые зеленые насаждения помогут защитить жителей близлежащих домов от пыли и шума федеральной трассы.

В рамках летних субботников приведут в порядок и центральную часть города, начиная от привокзальной площади, где сейчас ведется благоустройство.

К уборке будут привлекать технику коммунальщиков, также власти намерены обратиться за помощью к предприятиям. Наводить чистоту будут муниципальные служащие, трудовые коллективы и неравнодушные жители.

- Хотелось бы отдельно попросить горожан не только не мусорить, но и не портить фасады только что отремонтированных домов и зданий, не расклеивать объявлений, не рисовать граффити. Уважайте и цените чужой труд, - обратилась к жителям Владимира Юлия Жирякова.

Первый летний субботник состоялся 5 июня. В дальнейшем генеральную чистку намерены проводить не реже раза в 2-3 недели по пятницам или по выходным дням. Главное, чтобы погода не подвела.