С начала года владимирцы направили 30 тысяч обращений в управляющие компании

Фото с сайта Правительства Владимирской области.

Во Владимирской области, как и по всей стране, растет популярность приложения «Госуслуги. Дом». На сегодняшний день его установили более 208 тысяч жителей региона. Еженедельно количество пользователей увеличивается на 1000-1500 тысячи человек.

Напомним, что это приложение работает на базе ГИС ЖКХ. В нем можно оплатить коммунальные услуги без комиссии, передавать показания приборов учета, контролировать график работ по капитальному ремонту, участвовать в общедомовых собраниях и следить за ежегодными отчетами своей управляющей компании.

- Самая популярная функция приложения – обращения в управляющие компании. В 2024 году мы фиксировали более 32 тысяч обращений, в 2025 году – более 44 тысяч, а за первые пять месяцев этого года – уже почти 30 тысяч обращений, то есть мы уже побили рекорд 2024 года. При этом все больше граждан стали создавать коллективные обращения. На такие заявки приходится 6 процентов, - рассказала в эфире Центра управления регионом начальник инспекции государственного жилищного надзора Владимирской области Елена Андреева.

Вторая по популярности услуга – это оплата коммунальных услуг. Если два года назад ей пользовались 70 процентов жителей, то сейчас цифра подбирается к 80 процентам. Замыкает тройку лидеров услуга онлайн-голосования.

- Раньше нам поступало много жалоб на фальсификацию бюллетеней голосования, теперь же приложение позволяет проводить общедомовые собрания онлайн, что исключает подделку подписи. Ее может поставить только собственник жилья. В 2024 году с помощью платформы было проведено 31 голосование, а с начала текущего года уже 50, - отмечает Елена Андреева.

С 1 апреля этого года в приложении появилась новая услуга – домовой чат в национальном мессенджере МАХ. В нем жители могут не только обсуждать добрососедские инициативы, но и напрямую взаимодействовать со своей управляющей компанией, узнавать об отключении горячей воды или произошедшей аварии.

На сегодняшний день во Владимирской области создан 6671 домовой чат, к которому подключены 129 тысяч жителей региона.

Надо отметить, что управляющие организации обязаны взаимодействовать с жителями и отвечать на их вопросы и обращения в течение десяти дней. С 1 сентября отказ от коммуникации приведет к административной ответственности. Должностное лицо оштрафуют на 50-100 тысяч рублей, юридическое – на 150-250 тысяч.