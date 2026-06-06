36 спектаклей нон-стоп: в Муроме вновь пройдет фестиваль уличных театров

Спектакль "Раек. Король и Дракон". Фото со страницы фестиваля в ВК.

Во Владимирской области уже в пятый раз состоится Всероссийский фестиваль уличных театров. По традиции, площадкой для его проведения станет Муром.

В этом году на фестиваль было подано 193 заявки, 3 из которых из Китая и Испании. Однако зарубежные артисты отбор не прошли. В итоге зрителей ждет 36 выступлений коллективов из Москвы и Подмосковья, Санкт-Петербурга, Твери, Рыбинска, Курска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Казани, Саратова, Тулы, Республики Адыгеи, Мурома и Владимира.

Спектакли будут проходить одновременно на семи площадках города на Оке.

Площадка «У фонтана» (перекресток улиц Ленина и Московской)

В 12 часов театр «СоЛу» из Санкт-Петербурга представит пластический спектакль «Карнавал Солнца и Луны» (6+). Это история о герое-мечтателе, о его путешествии на небо, испытаниях и приключениях среди небесных жителей — Солнца, Луны, Ночных демонов и Духов дня.

В 14 часов состоится спектакль «Облачные клоуны» (3+). Его покажут артисты театра «Мир Лиц» из Москвы. Это настоящее шоу, наполненное яркими спецэффектами и невероятными клоунскими номерами. При этом артисты играют без слов.

Спектакль "Облачные клоуны". Фото со страницы фестиваля в ВК.

В 16 часов можно будет увидеть иммерсивный спектакль «Со светом по свету» (6+) от подмосковного «Театра Мельпомены». Вместе с куклами, ангелами и мифическими животными гости отправятся вглубь веков, чтобы научиться сплетать чудеса своими руками.

В 17.40 зрителей приглашают на постановку «Интриганы» (6+) от театральной компании «МоrэS».

В 19 часов покажут последний спектакль на площадке. Московский театр клоунады «Микос» представит спектакль «Богатыри» (6+). Это лирическая клоунада о счастье. Богатыри взмывают ввысь по бочкам, булавы летают над головой, на сцене разворачиваются фокусы и другие чудеса.

Площадка «На Московской» (улица Московская, 3)

В 12 часов начнется спектакль «Сердце океана» (6+) от владимирского «Театра в воздухе» школы воздушной гимнастики «Сильфида». История о том, как важно слышать голос природы, беречь её дары и верить, что даже в самой глубокой тьме всегда есть свет. Спектакль объединяет на одной сцене воздушную гимнастику, хореографию и актерское мастерство, в главных ролях – дети.

В 13.30 профессиональный театр из Москвы «Круг II» покажет спектакль «Где снег?» (0+). Герои-игрушки отправляются на поиски снега как секретного компонента новогоднего счастья.

Спектакль "Где снег?". Фото со страницы фестиваля в ВК.

В 15 часов зрителей ждет «Цирковая программа» (0+) от муромской студии «Веселая рампа».

В 16.30 состоится «Нашествие енотов» (3+) от театра «СоЛу». Пластический спектакль в жанре клоунады повествует о летчике в отставке Феликсе, который встречает любопытного енота, а позже знакомится и с его семьей. Артисты играют без слов.

В 18.30 Рыбинский театр кукол представит «Сказку о попе и работнике его Балде» (6+).

Площадка «У водонапорной башни» (перекресток улиц Ленина и Советской)

Откроется площадка ровно в полдень выступлением шарманщика Шамы из Казани.

В 12.30 начнется спектакль-променад «На волнах лунного моря» (3+) от LUMidea Show. Постановка состоит из оригинальных пластических номеров, шествия и танцевального интерактива.

В 13 часов состоится «Необычный концерт» в исполнении бутылофона Федора Григорьева из северной столицы. В программе выступления заявлены как классическая музыка, так и музыка российского и мирового кинематографа, избранные произведения рок-музыки и джаза.

Бутылофон Федора Григорьева. Фото со страницы фестиваля в ВК.

Площадка «Дворик выставочного центра» (улица Московская, 13)

В 12 часов начнется спектакль «Иди в баню» (16+) от театра «Неболет» из Челябинска. Этот спектакль – жаркая клоунада, в которой вас ждут искромётный юмор, интерактивные игры и незабываемая атмосфера настоящей бани.

В 14 часов покажут спектакль-водевиль «Беда от нежного сердца» (12+) театра-студии «Новая сцена» из Владимира. Молодой человек, нежный и влюбчивый, приезжает в Санкт-Петербург для того, чтобы скрыться от прежних неудачных любовных похождений и найти себе невесту.

В 18 часов театральный проект «Запалки» представит постановку «Каменный гость, или История о хитроумном и бесстрашном озорнике и обольстителе Дон Гуане» (18+). Лепорелло расскажет зрителям историю о неустрашимом, непобедимом и неподражаемом Дон Гуане. с помощью Петрушечного представления!

Площадка «Детская у ямщика» (перекресток улиц Московской и Льва Толстого)

В 12 часов Владимирский театр кукол покажет спектакль «Жили-были» (0+). Хорошо знакомые малышам персонажи, появляются самым неожиданным образом из, казалось бы, обычных и привычных всем предметов.

В 13 часов юных зрителей ждет спектакль «Умная дочка» (3+) в исполнении Курского театра кукол. Поучительная история, рассказанная выразительным языком русской народной сказки. Зрители услышат музыкальные интонации курского «Тимони», уральской «Махоньки» и увидят штоковых марионеток и перчаточных кукол.

В 14.40 состоится спектакль «Сказ об Иване Царевиче и Сером волке» (6+) от Кстовского театра кукол.

В 16.40 Тверской театр кукол представит спектакль Муха-Цокотуха» (0+).

Спектакль "Муха-Цокотуха". Фото со страницы фестиваля в ВК.

В 18.30 зрители увидят спектакль Петровского деревенского театра «Деревенские истории, известные и не очень» (6+). Постановка предлагает пофантазировать, как жили простые люди, какие истории они выдумывали и кто становился их героями.

Площадка «Окский парк»

В 12 часов плейбэк-театр «Дважды» представит спектакль «Иммерсивный театр» (18+). Ведущий общается с залом, задавая вопросы, а затем услышанная история мгновенно воплощается на сцене.

В 14 часов можно увидеть спектакль «Чайки над городом» (16+) в исполнении театра кукол «Волшебная шляпа». Три истории о свободе, любви и выборе, объединённые символом чайки, парящей над суетливым мегаполисом. Фигуры кукол просты и условны, а отсутствие декораций позволяет сосредоточиться на глубоком смысле происходящего.

В 16 часов творческая лаборатория «Странные сны» из Санкт-Петербурга представит спектакль-перформанс «TerraCotta» (6+). Это философская притча, выраженная языком пластического театра и современного танца.

В 17.30 саратовский «Театр вне стен» покажет спектакль «Мороз» (18+). Лес. Сломанная машина. Мороз. Диалог, который может изменить все — или погубить.

В 19 часов состоится спектакль «Карусель» (6+) в исполнении театра «Садкова из Гдова». Это шоу в лучших традициях Питерской школы театральной клоунады!

Площадка «Пешеходная зона улицы Советская»

В 12 часов Муромский городской театр покажет спектакль «Айболит и Бармалей» (3+).

Рядом в это же время начнется «Кнут-шоу» (0+) в исполнении Александра Барона Кнута. Это интерактивное выступление, где лёгкий кончик кнута преодолевает скорость звука и пролетает со скоростью пыжа или реактивного самолёта.

В 13 часов клоун Серго представит «Путь Галилея» (6+). История маленького человека, который пытается понять мир, проходя через всевозможные препятствия.

В это же время на площадке появится «Обыкновенная Принцесса» (16+) от проекта Марии Сергеевой из Нижнего Новгорода. Девочка сирота путешествует по миру. Весь её быт разместился в двух чемоданах, но в них же прячется огромный мир фантазий - воспоминания о лете, о Маме, тут можно подружиться с Мухой и устроить чаепитие с Кроликом.

"Обыкновенная принцесса". Фото со страницы фестиваля в ВК.

В 14 часов театр Петрушки «Балаганъ» покажет спектакль «Похождения Петрушки» (0+).

В 14.30 зрителей ждет «Раек. Король и Дракон» (6+) от Алексея Чижова. Это уникальная возможность увидеть народный театр, состоящий из небольшого ящика, в котором меняются картинки.

В 16 часов бродячий рок-театр «Аннушка и трамвай» покажет «Страшные сказки» по мотивам творчества группы «Король и шут» (6+). Музыкальный кукольный спектакль из чемодана. Каждая песня - маленький спектакль, со своими героями и злодеями. Дуэт певца-кукловода и музыканта, расскажет вам таинственные истории.

В 17 часов гостей приглашают посмотреть спектакль «Домовой» (6+) от нижегородского театра клоунады «На краю Света».

В 20.30 начнется «Шоу уличных барабанщиков» (0+) от проекта Crazy Army Drum Show из города Тула (старт от площадки «У фонтана).

В 21.30 выступит специальный гость фестиваля – духовой оркестр военной части 11105 из Мурома (старт на улице Ленина).

В это же время начнется карнавальное шествие (старт от водонапорной башни на улице Ленина).

Завершится фестиваль на улице Набережная в 22.15 спектаклем «Ловцы снов» (6+) от театра «Пластилиновый дождь».