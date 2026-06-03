Во владимирских школах из-за дефицита кадров не работает ряд медпунктов

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По федеральному закону, в школах должны быть оборудованы медицинские кабинеты. Помощь 1000 учащимся должен оказывать врач-педиатр, фельдшер или медсестра. При этом с недавнего времени функционал этих сотрудников был существенно расширен.

Приходят из поликлиники

Теперь медик обязан не просто померить рост, вес или температуру, но и оказать помощь в экстренной и неотложной форме, в том числе при возникновении острых состояний и обострении хронических заболеваний. Также он может давать препараты детям, нуждающимся в постоянной терапии. При этом лекарства должны предоставить родители. Если же произошел несчастный случай, травма, отравление, требующие срочного медицинского вмешательства, то необходимо вызвать скорую помощь.

Вот только все это в идеале. Практика показывает, что во многих образовательных учреждениях региона медицинских кабинетов или вовсе нет, или работают они всего несколько часов в день.

В докладе детского омбудсмена Юлии Раснянской сказано, что в 2025 году в 231 муниципальной общеобразовательной организации было 267 медицинских пунктов. Лицензии на осуществление медицинской деятельности имеют 222 медкабинета в 197 школах и колледжах. За здоровьем детей следят приходящие медики из поликлиник. И только во владимирском образовательном центре «Прогресс» в штате есть свой врач.

- Ключевыми проблемами в оказании медицинской помощи обучающимся остаются: дефицит кадров, административные барьеры при лицензировании, а также несоответствие материально-технической базы актуальным нормативам. Штатная численность медработников не обеспечивает постоянное присутствие специалистов в школах. Распространенной практикой является закрепление сотрудника на неполную ставку, что подразумевает его присутствие лишь несколько часов в день или отдельные дни недели. Объем финансирования, направляемый на обновление школьных медпунктов, недостаточен для приведения их оснащения в соответствие с новым стандартом, - подчеркивает детский омбудсмен.

Проблема с лицензией

При этом процедура лицензирования необоснованно затягивается и прохождение всех ее этапов может достигать 5-6 лет!

В прошлом году лицензии смогли получить медкабинеты в школе №9 и Паустовской школе в Вязниковском районе, в Фоминской и Чулковской школе в Гороховецком районе. В стадии получения необходимых документов находятся 33 медицинских пункта.

В текущем году лицензию должны получить 10 организаций: лицей №25 и гимназия №1 в Коврове, Алешунинская школа в Муроме, Октябрьская школа № 35 в Александровском округе, Вольгинский лицей в Покрове, Новосельская, Павловская и Весьская школы в Суздальском районе, а также Симская и Федоровская школы в Юрьев-Польском округе.

Проблемы с медкабинетами есть, например, во владимирском Промышленно-коммерческом лицее. Там не хватает площадей для второго медпункта. В основном корпусе Образовательного центра №1, ковровском лицее №25, новой школе в Суздале идет подготовка к лицензированию, в школе №9 имени Фатьянова в Вязниках проводится дооснащение медкабинета, а в Ново-Александровской школе и Садовой средней школе Суздальского района нет медработника.

В прошлом году в региональный Минздрав направили предложения о предоставлении субсидий из областного бюджета муниципалитетам. Средства необходимо направить на дооснащение и обновление материально-технической базы медицинских пунктов.