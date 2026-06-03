Во Владимире день рождения Пушкина отметят кинопоказом и концертом

Кадр из фильма "Онегин".

6 июня родился известный писатель и поэт Александр Пушкин. В этом году исполняется 227 лет со дня рождения «солнца русской поэзии». Официальным государственным праздником Пушкинский день стал в 1997 году, когда Президент России подписал соответствующий указ.

Ежегодно по всей стране проходят различные культурные мероприятия. Не остается в стороне и Владимир. При этом празднование растянется на несколько дней.

О памятниках и съемках фильма

4 июня в 18 часов во Владимирской областной научной библиотеке откроется литературная гостиная «Сказ о Пушкине», где без хрестоматийной скуки местные интеллектуалы разберут, как Пушкин стал частью нашей реальности.

Библиотекари познакомят гостей с уникальной книгой «Пушкинскie дни въ губ. гор. Владимир (26–29 мая 1899 г.)», изданной Владимирской Учётной Архивной Комиссией. Это издание — подробная программа празднования 100-летнего юбилея Пушкина во Владимире. С документальной скрупулезностью описаны все детали празднества, перечислены фамилии владимирцев, участвовавших в них, процитированы торжественные речи. В книге в том числе ведется повествование об установке в городе первого памятника Пушкина. О судьбе этого и других памятников поэту, об их «хождениях» по Владимиру расскажет известный экскурсовод и краевед Татьяна Лысова.

Свежий взгляд на лирику Пушкина представит член Союза писателей России, поэт Вадим Забабашкин. А актер театра и кино, режиссер Владимир Лаптев поделится своими воспоминаниями о работе в 1974 году в Вологде над спектаклем «Евгений Онегин». Постановка была закрыта по идеологическим соображениям. На гостиной Владимир Лаптев сыграет сцену из этого спектакля.

Об интересном литературном факте, когда неоконченные произведения Пушкина дописывали другие классики русской литературы, расскажет председатель Владимирского регионального отделения Союза российских писателей, поэт Дмитрий Кантов.

Продолжит мероприятие увлекательный рассказ заведующего отделом культурных проектов «Киноцентра» Павла Шебанкова о съемках фильма «Метель», проходивших в Суздале в 1964 году. Он поведает об интересных моментах съемок: как лето превратилось в зиму, как владимирские пилоты вертолетов участвовали в создании картины и об одном из заметных персонажей экранизации – русской тройке Фомина.

Украшением гостиной станут романсы на стихи Пушкина в исполнении студентов и преподавателей Высшей школы музыки и театра ВлГУ.

Спектакль и праздник в парке

5 и 9 июня в 9.30 во Владимирском областном театре кукол можно будет увидеть спектакль «Руслан и Людмила» (12+). Постановка перенесёт зрителей в уникальный мир, где история встречается с современностью, а реальность с волшебством. Действие спектакля разворачивается в величественном музее, где картины оживают, превращая привычные холсты в живую сказку. Зрители станут свидетелями захватывающего путешествия Руслана, смелого героя, в поисках своей любимой Людмилы, похищенной коварным колдуном. На пути к любви герои столкнутся с множеством препятствий и испытаний, преодолевая не только физические преграды, но и внутренние сомнения. Цена билета – 270 рублей.

Спектакль "Руслан и Людмила". Фото с сайта Владимирского театра кукол.

6 июня в 12 часов жителей областного центра будут ждать в парке «Дружба», где пройдет праздник «Что за прелесть эти сказки». Гостей ждет концерт, творческие мастер-классы, игры и викторины. Будет работать библиотека под открытым небом и оформлена тематическая фотозона. В 20.30 на центральной поляне парка покажут фильм «Онегин».

В Центральной городской библиотеке на Суздальском проспекте 9 июня в 17 часов пройдет поэтический вечер памяти Пушкина «Чувства добрые я лирой пробуждал».

9 июня в 18 часов во Владимирской областной научной библиотеке состоится показ музыкально-поэтической композиции «Слово-Пушкин-Язык» в исполнении артиста Владимирского театра драмы, основателя и руководителя Театрального товарищества «Завод» Александра Аладышева. В программе прозвучат отрывки из прозаических произведений: «Капитанская дочка», «Пиковая дама», «Борис Годунов», «Маленькие трагедии», романа в стихах «Евгений Онегин», а также стихи: «Пророк», «Анчар», «Я вас любил», «На холмах Грузии лежит ночная мгла», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», «Зимний вечер», «Узник» и другие.