Во Владимирской области выросло число случаев жестокого обращения с детьми

Детский омбудсмен опубликовал доклад об итогах работы за прошлый год. За это время к ней поступило 970 обращений. Некоторые из них касались насилия по отношению к детям.

В 2025 году против детей было совершено 652 преступления, в которых пострадал 731 ребенок. При этом 406 детям не исполнилось 14 лет.

Насилие в семье

От преступлений, связанных с насильственными действиями пострадал 201 ребенок, из них 90 – до 14 лет. Преступления сексуального характера были против 83 детей, из них 35 малолетних. Еще 91 ребенок пострадал от преступлений против половой неприкосновенности, из них 43 малолетних.

И хотя общее число преступлений снизилось, увеличилось количество деяний, связанных с насилием. В 359 случаях преступления были совершены родителями, в 369 – членами семей, в 3 – сожителями родителя и только в 106 – знакомыми.

- Ко мне поступило обращение многодетной матери о содействии в воспитании старшей дочери. Она жаловалась, что дочь сбегает из дома, пропускает занятия, совершает правонарушения. Однако после проверки ситуация оказалась иной. Причинами уходов девочки стали конфликты в семье. И хотя с матерью и отчимом проводилась профилактическая работа, результатов это не принесло. Более того, следственные органы обвинили отчима в изнасиловании девочки. Однако мать никогда не доверяла своему ребенку и конфликтовала с ней. С девочкой проводится реабилитационная работа, - сообщила Юлия Раснянская.

Также омбудсмен получила 70 обращений по вопросам защиты детей от жестокого обращения, что на 19 процентов больше, чем в 2024 году. Так, например, за помощью обратилась женщина, которая рассказала, что суд отменил ограничение в родительских правах ее бывшего мужа. При этом мужчина неоднократно бил супругу и детей, на их глазах мучил и жестоко убивал животных. На фоне полученной психологической травмы у старшего сына развилось нервное расстройство, справится с которым, мальчику помогал клинический психолог.

Неравнодушие посторонних

В прошлом году, по данным социальной защиты, было выявлено 453 семьи с признаками социального неблагополучия, жестокого обращения и (или) насилия по отношению к детям. Их выявляли не только с помощью рейдов, но и благодаря бдительным и неравнодушным жителям.

Так, например, женщина увидела на улице, как мать бьет ребенка по голове и лицу. Прохожие пытались вмешаться, вызвали полицию, но даже после этого мать не остановилась. Позже выяснилось, что у женщины трое детей, и она лишена родительских прав в отношении старшего ребенка. Кроме того, она имеет инвалидность и особенности поведения, связанные с внезапными вспышками агрессии. После уличного происшествия семью поставили на учет.

Еще в одном случае к Юлии Раснянской обратились неравнодушные из Областной детской клинической больницы. Они рассказали о ребенке, на теле которого видны множественные синяки, царапины. По словам мальчика, его били мама и брат.

- Ребенок был обезвожен, истощен, голоден, не развит по возрасту физически и ментально. При упоминании родителей мальчик замыкался и говорил, что не хочет домой. Была организована межведомственная работа правоохранительных органов, органов опеки и попечительства, социальной защиты, здравоохранения. Установлено, что пострадавший мальчик, двое его братьев и сестра воспитываются неблагополучной матерью. Семья поставлена на учет как находящаяся в социально опасном положении, дети по заявлению матери были помещены в социально-реабилитационный центр. Администрация подала в суд иск об ограничении матери в родительских правах, - рассказывается в докладе.

Надо отметить, что о жестоком обращении и насилии сообщают и сами подростки по детскому телефону доверия. В прошлом году такие звонки поступили от 6377 несовершеннолетних.