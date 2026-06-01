Владимирская область оказалась 55-й в рейтинге благосостояния семей

Эксперты РИА «Новости» подготовили новый рейтинг. На этот раз он был посвящен благосостоянию российских СМИ по итогам 2025 года. Все началось с того, что Росстат опубликовал уровень доходов среднероссийской семьи, который остается после того, как семья совершит все жизненно необходимые траты (оплата коммуналки и покупка еды). За основу бралась семья с двумя работающими родителями и двумя детьми. Выяснилось, что в среднем по России потенциально возможный остаток в семейном бюджете составить 51,5 тысячи рублей.

Но очевидно, что в разных регионах уровень зарплат и уровень цен разный. Поэтому составители рейтинга провели исследование, выяснив, в каком регионе лучше всего удается жить главной ячейке общества, а в какой не очень. Владимир по итогам попал в рейтинге на 55 место из 85.

Тут стоит уточнить, что в рейтинге указаны также оставшиеся доходы и для семьи с одним ребенком. Но в центре стояла все же семья из 4 членов. Расчет производился путем сложения двух чистых медианных зарплат (без НДФЛ) и вычитания из полученной суммы региональных прожиточных минимумов с учетом категории членов семьи. При этом потенциально возможный остаток денежных средств скорректирован на величину потребительской корзины региона.

По итогам 2025 года лишь 20 регионов страны сумели превысить среднероссийский уровень в 51,5 тысячи рублей. При этом даже составителям рейтинга понятно, что эти цифры весьма условны, так как они предупреждают, что в реальности этот остаток меньше, так как для многих семей прожиточного минимума не хватит.

В лидерах рейтинга опять оказались представители добывающих регионов, а также Москва и Санкт-Петербург. На первом месте, например, находится Ямало-Ненецкий автономный округ, где в среднестатистической семье с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных жизненно необходимых затрат потенциально возможный денежный остаток составил 141,4 тысячи рублей.

Для сравнения во Владимирской области такой остаток оказался в районе 31 647 рублей (а если ребенок один, то у семьи и вовсе останется 49163 рубля). Почти все наши соседи по ЦФО оказались выше в рейтинге. Московская область заняла 11 место (66 261 рубль), Нижегородская область – 31-е (42 954 рубля), Рязанская область – 43-е (37 313 рублей), Ярославская область – 54-е (31 813 рублей). И лишь Ивановская область по традиции оказалась ниже Владимирской, причем значительно. Ивановская семья увидит в кошельке после всех трат лишь 11 689 рублей, а это 78-е место в рейтинге.

Кстати, 4 кавказских региона оказались с минусовыми доходами после всех трат. Семьям в Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и Ингушетии официальных зарплат не хватит даже на оплату коммуналки и покупку еды. Если только работать на двух работах.