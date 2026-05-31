За благоустройством владимирских пляжей будет следить «Зеленый город»

1 июня во Владимирской области стартовал купальный сезон. Планируется, что всего будет оборудовано около 40 мест отдыха. Во Владимире уже много лет готовят два пляжа – на озере Глубокое в Загородном парке и водоеме Семязино.

- С этого года благоустройством пляжей занимаются специалисты МКУ «Зеленый город». Они покосили траву, покрасили лавочки, зонтики, установили душевые и биотуалеты, обновили объекты инфраструктуры, - рассказал Александр Суворов, начальник отдела по делам ГО и ЧС по Ленинскому району Управления гражданской защиты Владимира.

Ежедневно с 11 до 19 часов в местах отдыха будут дежурить спасатели. Их пост оборудован всем необходимым. Здесь есть лодка, два спасательных круга, бинокль, аптечка и громкоговоритель.

Также перед началом сезона дно водоемов исследовали водолазы. Оно должно быть чистым, без посторонних предметов.

- Сейчас вода мутная, поэтому на дне ничего не видно, обследуем его наощупь. Чаще всего достаем со дна то, что кидают недобросовестные граждане: разбитые бутылки, старые колеса, банки. Самой неожиданной находкой, наверное, являются гаджеты, - рассказал Валентин Макаров, спасатель поисково-спасательного отряда Владимира.

На этот раз со дна водоема Семязино достали детскую машинку – толокар, консервную банку, палку, кирпич и пластиковую бутылку.

Таким образом, осталось лишь дождаться заключения о состоянии воды и песка. Его должны выдать специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области. Некоторое время назад они уже взяли пробы. Если все в порядке, то над пляжем появится желтый флаг, если нет, то вывесят черный.

Как показывает опыт прошлых лет, вода в водоемах не соответствует требованиям по микробиологическим показателям. А, значит, есть потенциальная опасность возникновения и распространения инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Так, кстати, было в 2023 году – после купания в Семязино сразу несколько человек покрылись сыпью, позже выяснилось, что они заразились церкариозом.

Несмотря на предупреждения, жители продолжают купаться сами и пускать в водоем детей.