Московские архитекторы привлекут внимание к усадьбе Оболенских в селе Жерехово

На прошедшем заседании Законодательного собрания с докладом выступила начальник Инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области Мария Волозина.

Консервация и аренда

Она рассказала, что в регионе насчитывается более четырех тысяч объектов культурного наследия, значительная часть из которых имеет федеральное значение. При этом тысяча объектов находится в государственной или муниципальной собственности, что создает существенную нагрузку на бюджет. За последние полтора года на их охрану, разработку документации и реставрационные работы было направлено 778 миллионов рублей.

- С 2023 года во Владимирской области действует специальная государственная программа по охране культурного наследия. Финансирование хоть и ограничено, но позволяет решать основные задачи. Так, например, в советское время сельские и деревенские храмы не использовались по назначению и утратили историко-художественное значение. Сейчас в рамках программы мы начали их консервировать – устанавливать кровли, вставлять окна. На сегодняшний день такие работы проведены на 8 храмах, в текущем году планируем охватить еще 3, а всего к 2030 году необходимо законсервировать 33 объекта, - сообщила Мария Волозина.

Кроме того, за последнее время в оборот ввели 14 объектов гражданской архитектуры – семь из них сдали в аренду, еще семь передали в собственность инвесторам, которые должны привести их в порядок. При этом в большинстве случаев стоимость аренды составляет всего 1 рубль – такая мера позволяет мотивировать инвесторов вкладывать средства в восстановление памятников.

Одним из таких объектов стал Дом купца Тарасова во Владимире. На его реставрацию ушло два года и около 150 миллионов рублей. Совсем скоро он вновь распахнет свои двери уже в качестве ресторана.

Мария Волозина обратилась к депутатам с предложением изучить информационные ресурсы инспекции – может кто-то захочет помочь отреставрировать памятники или привлечет к этой работе своих знакомых.

Вторая жизнь усадьбы

Депутат Сергей Бирюков поинтересовался состоянием усадьбы Оболенских в селе Жерехово Собинского района. В прошлом году в одну из башен попала молния и начался пожар. Огнем были охвачены внутренние помещения южной башни и двухэтажной галереи, а также чердак. Площадь пожара составила 64 квадратных метра.

- Были выделены средства на проведение противоаварийных и консервационных работ. В марте текущего года они были полностью завершены. Сейчас башня законсервирована, у нее появилась временная крыша, были установлены стягивающие элементы. Мы понимаем, что в таком состоянии она дождется полноценной реставрации. Сам дворец не пострадал, - рассказала Мария Волозина.

Что касается самой усадьбы, то именно ее презентуют потенциальным инвесторам в первую очередь. Усадебный комплекс включает в себя дворец в стиле барокко первой половины XVIII века с полукруглыми двухэтажными галереями и двумя башнями первой трети XIX века в формах русской псевдоготики с необычными кровлями и башенками в виде горящих свечек.

- Нам удалось привлечь внимание московских архитекторов, которые проводят мероприятия в усадьбах, требующих восстановления. Летом этого года (с 24 июля по 2 августа) состоится акция «Цветы в усадьбе», в рамках которой будут проводиться мастер-классы, экскурсии, создаваться цветочные композиции, то есть в объект вдохнут жизнь, - отметила Мария Волозина.

Автором проекта «Цветы в усадьбе» является реставратор, член Союза архитекторов, преподаватель Британской Высшей школы дизайна Екатерина Григорьева. Она «оживляет» пространство вместе с флористами, художниками, декораторами, свето- и саунддизайнерами. За время существования проекта в нем приняли участие усадьба Знаменское-Раёк в Тверской области, храм и усадьба Репец в Липецкой области, а также усадьба Рамонь в Воронежской области.