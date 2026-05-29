Во Владимире в День защиты детей пройдут концерты и мастер-классы

В первый день лета отмечается День защиты детей. В этом году праздник выпадает на понедельник, поэтому некоторые мероприятия пройдут заранее – 30 мая.

Летний сезон на Рынке на Студеной

В эту субботу большой праздник состоится на территории Рынка на Студеной. В 12.30 там начнется концерт центра творческого развития «Модерн». Гостей ждут яркие танцевальные и вокальные номера.

С 13 до 17 часов можно будет поучаствовать в различных мастер-классах: собрать храм, сердце, кошку или кита из художественного стекла (цена 600-1000 рублей), создать аксессуары вместе со школой моды (цена – 200 рублей), фигуры из воздушных шаров (цена – 100 рублей), браслеты и подвески (цена – 200 рублей) или приготовить летние коктейли (цена – 200 рублей). На последние три мастер-классы необходима запись по телефону: +7(904)650-92-78.

С 14 до 17 часов гостей ждет беспроигрышная лотерея, крафтовые игры, гигантская раскраска, путешествие по разным уголкам мира с помощью очков виртуальной реальности. А на сцене в это время начнется анимационная программа с играми и конкурсами, всем желающим сделают аквагрим. Также в программе праздника – выступление воздушных гимнастов, семейная эстафета, концерт «Не школы барабанов», показ мод от детей школы «Лемар».

Также 30 мая детей до 12 лет приглашают бесплатно покататься на колесе обозрения в Центральном парке.

Музыкальные спектакли

1 июня в 10.30 в областной филармонии состоится интерактивный музыкальный спектакль по правилам дорожного движения «Три цвета лета». Он позволит школьникам лучше усвоить материал, расширит кругозор и научит беречь жизнь. Цена билета – 300 рублей.

В 18.30 в Центре классической музыки покажут музыкальную постановку «По следам бременских музыкантов». Мелодии Геннадия Гладкова на стихи Юрия Энтина оживут в звучании Городского духового оркестра под управлением Константина Артюха и солистов Татьяны Прокушкиной, Василия Хорошева и Виолетты Стрельцовой! Цена билета – 350, 450 рублей.

Экскурсия в планетарии

Праздничную программу 1 июня приготовил и планетарий. В 11 и 16 часов будет работать творческая мастерская «Небесные узоры». Юные художники от 10 лет и старше смогут создать картины в технике граттаж. А в 13 и 15 часов пройдет экскурсия по выставке «Прикосновение космоса» для детей от 7 лет. Мероприятия бесплатные, но необходимо записаться по телефону: 32-22-90.

Айда в библиотеку

Развлекательные мероприятия пойдут во Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи.

В корпусе на Мира, 51 отпразднуют день рождения Левы Буковкина. На территории искусств с 10 до 19 часов пройдет выставка-соревнование на лучшую работу, нарисованную мелками на асфальте, а также викторина с аквагримом. В 11, 13, 14 и 18 часов в зале чтения начнется литературная викторина, а на площадке перед библиотекой будут играть в игру о правилах дорожного движения. С 15 до 16 часов гостей ждут настольные игры, кроссворды, пазлы, а также программа для любителей английского языка. В 17 часов ребятам предложат написать сочинение по детским произведениям.

В корпусе на проспекте Строителей, 23 в 17 часов начнется фестиваль «Такой чудесный день». Гостей ждут конкурсы, флешмобы, игры и песни под гитару.

Я рисую на асфальте

1 июня в 11 часов у здания Областной детской больницы (ул. Добросельская, 34-д) и у филиала поликлиники (ул. Добросельская, 197-а) пройдет конкурс рисунка на асфальте. В программе: аниматоры, развлечения, победители получат призы.