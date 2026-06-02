В школах Владимирской области участились случаи буллинга

. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Каждый день в школах тысячи детей сталкиваются с оскорблениями и травлей, однако зачастую классные руководители только разводят руками, мол ребята сами разберутся или предлагают перевестись в другой класс.

Издевательства одноклассников

Во Владимирской области резкий скачок количества обращений от родителей на тему конфликтов в школе произошел еще четыре года назад. Если в 2022 году их было около 70, то в 2025-м – уже 95. А сколько детей молчат, а сколько родителей не обращает внимания…

Детский омбудсмен Юлия Расянская в своем докладе об итогах работы в 2025 году отмечает, что буллинг может проявляться по-разному – это и толчки, и побои, и оскорбления, и насмешки, а также распространение слухов, бойкот, игнорирование, шантаж. В последнее время травить детей стали и в интернете.

- Анализ обращений свидетельствует о сохраняющейся системной проблеме: администрация образовательных учреждений зачастую не справляется с функцией медиатора. Родители вынуждены жаловаться вышестоящему лицу именно потому, что конфликт на месте не только не решен, но и усугублен действиями или бездействием руководства. Так, в прошлом году Министерство образования региона было привлечено к разрешению 30 случаев травли, в 28 из которых участниками были только дети, в 1 – родители и дети, в 1 – дети и педагоги, в 1 – дети, родители и педагоги, - отмечается в докладе.

Так, например, за помощью к детскому омбудсмену обратилась мама девочки, обучающейся в четвертом классе. Ее ребенка травили и били одноклассницы, начиная с 2023 года. И хотя с обидчицами проводились беседы и работал психолог, агрессия только нарастала. В 2024 году девочку избили по дороге из школы, ее душили, угрожали физической расправой.

- Подобное развитие конфликта свидетельствует о недостаточности и неэффективности принимаемых образовательной организацией административно-педагогических мер по пресечению насилия и агрессии, - подчеркивает детский омбудсмен.

Агрессор-учитель

Нередки случаи жестокости и психологического насилия со стороны учителей. В пример приводится случай, когда классный руководитель буквально загнобил пятиклассника за детские шалости (мальчик смеялся и разговаривал на уроках, пересаживался с места на место, повредил стойку, поддерживающую штору). За провинности учитель постоянно жаловалась на мальчика руководству школы, заставляла его есть нелюбимые блюда в столовой, срывала при всех погоны с кадетского кителя и, угрожая собственным увольнением, понуждала родителей ребенка перевести его в другой класс. После обращения к детскому омбудсмену была проведена проверка и поведение учители было взято на контроль, организована работа по преодолению конфликта.

В докладе отмечается, что эффективным инструментом разрешения конфликтных ситуаций может стать создание школьных служб примирения. Так, в 2025 году такая служба работала в 314 общеобразовательных организациях. За это время ей было рассмотрено 783 конфликтных случая, в том числе 603 с участием обучающихся, 180 с участием сотрудников и родителей. В 760 случаях удалось прийти к соглашению.

Детский омбудсмен просит родителей внимательнее относиться к своим детям, обращать внимание на нежелание идти в школу, испорченные вещи, замкнутость, нарушения сна или аппетита.

В случае выявления травли усилия педагогов, психологов и семьи должны быть объединены для того, чтобы помочь не только жертве, но и самому агрессору, которому также необходима психологическая коррекция.

КСТАТИ

В феврале текущего года Октябрьский районный суд взыскал с одной из школ города и учащихся в ней компенсацию за травлю девочки.

Выяснилось, что ученики образовательного учреждения создали в одном из мессенджеров чат, в который выложили фотографию с девочкой, сделанную с помощью фотошопа и носящую непристойный характер. Естественно, реальным снимком это не было. Изображение увидел весь класс и учащиеся всей школы.

Более того, девочку и раньше травили одноклассники. Мама обращалась за помощью к классному руководителю и социальному педагогу. Те проводили воспитательные беседы, но они не помогали. А другие меры не предпринимались. После этого мать девочки обратилась в суд, который встал на сторону семьи.