«Симфоническая экспедиция» познакомит владимирцев с усадьбами, парком и церковью

Уже в третий раз во Владимирской области пройдет фестиваль «Симфоническая экспедиция». Откроется он в день рождения маэстро Артема Маркина – 6 июня и продлится до 14 июня. Главной движущей силой и основным участником проекта по-прежнему остается Владимирский Губернаторский симфонический оркестр.

Фестиваль в нынешнем году развернет перед широкой публикой панораму мест, связанных с именами великих созидателей, ученых, защитников и меценатов России. Проводником в музыкально-историческом путешествии выступает постоянный ведущий фестиваля – музыковед и журналист Артём Варгафтик.

6 июня, 17 часов

Экспедиция стартует в старинной усадьбе Бутурлиных-Зубовых в селе Крутец Александровского района. Имение сподвижника Петра Великого сегодня восстанавливается на частные средства мецената Сергея Шаханова. В июне этого года исполняется 365 лет со дня рождения военачальника, память которого в селе увековечат бюстом и начнут подготовку к реконструкции его дома. Одновременно там откроется аллея и памятный стенд Артёма Маркина, который очень любил Крутец и принимал в возрождении усадьбы самое активное участие.

Торжественный тон первому вечеру фестиваля зададут Владимирский Губернаторский симфонический оркестр и сводный хор Центра классической музыки под управлением Василисы Маркиной. Прозвучат шедевры русских классиков – Танеева, Чайковского, Рахманинова и Скрябина. Символично, что откроет музыкальную программу фестиваля абсолютный раритет – кантата Танеева на стихи Пушкина «Я памятник себе воздвиг нерукотворный» для хора и оркестра.

Солисты: Александр Колесников (скрипка), Лев Освер (ксилофон), Василий Потаманов (кларнет), Анастасия Хорошева (меццо-сопрано), Василий Хорошев (контратенор), Детская хоровая капелла, Владимирский камерный хор, Владимирский Губернаторский симфонический оркестр.

Будет организован трансфер от Соборной площади в 13 часов, цена билета за проезд– 950 рублей.

7 июня, 17 часов

Далее экспедиция переместится в усадьбу Танеевых в селе Маринино Ковровского района. Визит приурочен к 170-летию со дня рождения выдающегося композитора, пианиста, музыковеда, уроженца Владимирской земли Сергея Танеева.

В атмосфере старинного имения выступит Квартет имени Вайнберга в составе Ксении Гамарис (скрипка), Анны Янчишиной (скрипка), Льва Серова (альт), Петра Каретникова (виолончель). Прозвучат сочинения юбиляра и его учителя – Петра Чайковского.

Будет организован трансфер от Соборной площади в 15.30, цена билета за проезд– 950 рублей.

11 июня, 19 часов

Новую главу частного меценатства фестиваль откроет 11 июня в Гусь-Хрустальном. Гостей примет парк-отель «Усадьба Мещёрская», где ее хозяин Дмитрий Орлов создал уникальный концертный зал-театр.

В его стенах выступит Духовой квинтет солистов Большого театра России в составе Николая Попова (флейта), Сергея Лысенко (гобой), Сергея Петрова (кларнет), Андрея Рудометкина (фагот), Алексея Раева (валторна). Коллектив представит виртуозную программу «По страницам любимых опер». Прозвучит увертюра к балету «Щелкунчик», арии из оперы «Дон Жуан», фантазии на темы опер «Пиковая дама», «Царская невеста», «Богема», «Кармен», фантастическое попурри на темы оперы «Севильский цирюльник».

Трансфер на этот концерт не предусмотрен.

12 июня, 17 часов

В День России «Симфоническая экспедиция» прибудет в Муром – в Окский городской парк. Здесь совсем недавно завершилась масштабная реставрация. Усадьба Зворыкина пока скрыта за строительными лесами, но фестиваль ставит амбициозную цель вернуться сюда с концертом в 2028 году, к 140-летию со дня рождения выдающегося изобретателя.

Обновленный Окский парк соберет тысячи горожан, которых Владимирский Губернаторский симфонический оркестр порадует мощным звучанием Торжественной увертюры Щедрина и грандиозных «Картинок с выставки» Мусоргского в оркестровке Равеля. Программу украсит также один из величайших шедевров ХХ века в инструментальном жанре – Первый виолончельный концерт Шостаковича, написанный для Мстислава Ростроповича. Сольную партию в концерте исполнит молодой виртуоз Фёдор Максимов (виолончель).

Будет организован трансфер от Соборной площади в 13.30, цена билета за проезд – 950 рублей.

13 июня, 17 часов

Предпоследнюю точку маршрута экспедиция поставит в селе Фетинино Собинского района. Здесь некогда располагалось графское имение Зубовых, связанное также с именем великого полководца Александра Суворова и его дочери Натальи.

В этом уединенном месте вблизи Свято-Троицкой церкви развернется музыкальный диалог между тремя гостями из Армении – участниками знаменитого Трио имени Хачатуряна – Армине Григорян (фортепиано), Карэном Шахгалдяном (скрипка), Кареном Кочаряном (виолончель). Музыканты представят сочинения Дмитрия Шостаковича и Арама Хачатуряна. Они исполняют сюиту из музыки к драме Лермонтова «Маскарад», адажио из балета «Спартак», танец с саблями из балета «Гаянэ» и другие произведения.

Будет организован трансфер от Соборной площади в 15.00, цена билета за проезд – 950 рублей.

14 июня, 17 часов

«Симфоническая экспедиция» традиционно завершится на Соборной площади Владимира. В этом году финальный аккорд фестиваля отзовется у стен древнего Успенского собора: по благословению митрополита Владимирского и Суздальского Никандара сцена будет возведена непосредственно перед главным храмом города.

Владимирский Губернаторский симфонический оркестр, Трио имени Хачатуряна, пианист Александр Кашпурин и трубач Кирилл Солдатов объединятся, чтобы подарить слушателям яркую программу, в которой переплетутся разные музыкальные направления – от классики до танго и джаза.

КОНКРЕТНО

Билеты на трансфер можно купить в кассе Центра классической музыки или на портале vladimirkoncert.ru.