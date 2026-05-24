Александр Авдеев: "Муром получит средства на модернизацию системы водоснабжения"

В ходе своей пресс-конференции губернатор Владимирской области Александр Авдеев ответил на вопрос по поводу нештатной ситуации в Муроме, где в первой декаде апреля произошла вспышка острой кишечной инфекции. Тем временем власти Мурома обещают для жителей чистую воду.

851 случай

Но прежде, чем переходить к настоящим событиям, стоит сначала вспомнить, что же конкретно произошло в Муроме в апреле. Первые тревожные звонки от муромлян поступили 8-го числа. Люди рассказывали, что больницы переполнены пациентами с отравлениями.

Утром 9 апреля информацию о вспышке острой кишечной инфекции подтвердили в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области. Специалисты ведомства в ходе исследований обнаружили как у заболевших, так и в водопроводной сети Мурома один и тот же норовирус второго типа.

В течение нескольких суток количество больных выросло до 588 человек, после чего данные о заболеваемости оглашать перестали. И только в мае в ответ на наш запрос Минздрав Владимирской области заявил, что в общей сложности у 851 человека был поставлен диагноз «норовирус». Сюда включили 353 ребенка. При этом в Минздраве отметили, что с 29 апреля новые заражения отсутствуют.

По данному факту отдел СУ СК России по Владимирской области расследует уголовное дело, но пока обвиняемых нет. Вместе с тем, был снят с должности директор МУП «Водопровод и канализация» округа Муром Юрий Дударев. Впрочем, его не уволили, а перевели на новую должность — он стал руководить вновь созданным муниципальным «Центром развития коммунальной инфраструктуры». Водоканал возглавил главный инженер Роман Игонин.

Многие муромляне связывают случившееся именно с плохим состоянием сетей водопровода и канализации — аварии с провалами грунта происходили неоднократно. Многие провалы не ликвидировали до сих пор, включая обвал на улице Окской, где проходит главный канализационный коллектор Мурома. Отсюда и родилось поверье, что канализация пересеклась с водопроводной водой, отчего и началось заражение.

Провалы

Тем временем в администрации округа Муром в ответ на наш вопрос о ремонте сетей и недопущении новых вспышек сообщили, что канализацию модернизируют с 2017 года, и в рамках этой работы уже частично заменили участки на улицах Московская, Механизаторов, Кожевники, Энергетиков, а сейчас санируют коллектор диаметром 1500 миллиметров на улице Войкова. Это тот самый коллектор, что взял на себя 80 процентов канализационных стоков Мурома и повредился в районе улицы Окской.

- Одним из наиболее важных мероприятий по улучшению качества воды является строительство станции очистки на площадке Александровского водозабора. В 2023 году разработана проекно-сметная документация всего существующего комплекса, - рассказал заместитель главы округа Муром Олег Круглов, пообещав в случае реализации проекта чистую воду, соответствующую нормативам, всему городу.

Власти Мурома добавили, что соответствующая заявка уже подана в Министерство ЖКХ региона для получения инфраструктурного кредита.

Также Олег Круглов пообещал в течение мая начать работу по ликвидации провалов, которые муромляне окрестили местными прудами. В частности, ремонт канализационного коллектора на улице Кооперативной должны были начать 18 мая, а к ремонту трубопровода холодного водоснабжения на улице Лаврентьева приступить с 22 мая.

Что до коллектора по улице Окской, то власти заверили, что сейчас он работоспособен. Трубу восстановят, а провал ликвидируют, когда уменьшится объем отходов.

- Особо обращаем внимание на то, что апрельская вспышка норовируса никоим образом не связана с восстановительными работами на сетях. По независимым оценкам экспертов, заболевание спровоцировано подъемом грунтовых и паводковых вод после аномально снежной зимы, - подчеркнул Олег Круглов.

Правда, власти округа не объяснили, зачем вообще понадобилось проводить независимую экспертизу, если делом занимался Роспотребнадзор.

В мэрии Мурома еще раз напомнили, что в больницы больше не поступают люди с кишечной инфекцией, а также добавили, что все районы города обеспечены водой. Однако ее до сих пор пока хлорируют.

Несколько факторов

У губернатора Александра Авдеева оказалось несколько иное видение ситуации. Он заявил, что власти очень долго искали ответ на вопрос, что же случилось в Муроме.

- Общие выводы таковы, что весной действительно были большие паводковые воды, и все колодцы были подтоплены. Возможно, было попадание грунтовых вод в систему водоснабжения, - сказал он.

Александр Авдеев добавил, что местный водоканал недостаточно хлорировал воду весной, хотя следовало это делать, что послужило одной из причин случившегося. Вместе с тем, отчасти губернатор возложил ответственность на самих горожан, пивших сырую воду.

- Здесь сочетание факторов сложилось — подтопление колодцев, недостаточное хлорирование в весенний период и личное несоблюдение правил — все с детства знают, что воду кипятить надо, - добавил глава региона.

Правда, по мнению губернатора, заражение 850 человек не считается глобальным для столь крупного города. Однако теперь колодцы откачали, систему переподготовили, и после суперхлорирования постепенно вода придет в норму. Тут Александр Авдеев заметил, что в целом водопроводная вода в Муроме без хлорки очень вкусная, что действительно было так, по крайней мере, в центре города.

- Но к водоканалу претензии есть, поэтому директора пришлось отправить. Потому что хлорировать в весенний период и следить за колодцами надо было. Если у тебя затопило колодцы, выполняй мероприятия по дозированию хлора. Они этого не сделали. Ну, вот последствия, - резюмировал Авдеев.

Губернатор заявил, что Муром, Ковров и Александров получат большие средства из федерального бюджета на модернизацию коммунальной инфраструктуры, речь идет о сотнях миллионов рублей, но в Муроме назрел вопрос о ревизии системы водоснабжения и водоподготовки.

Когда все эти мероприятия будут выполнены — ни в администрации Мурома, ни в Правительстве Владимирской области пока не уточняют.