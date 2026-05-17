Во Владимире старый мост через Клязьму нуждается в капитальном ремонте

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ. Перейти в Фотобанк КП

С приходом настоящего весеннего тепла жители областного центра, гуляющие по берегам Клязьмы, обратили внимание на состояние единственного городского моста, соединяющего основную часть Владимира с микрорайоном Загородный.

Уставшие арки

Стоит напомнить, что мост через Клязьму во Владимире был открыт почти 66 лет назад — в сентябре 1960 года. Его длина составляет 315 метров. До сих пор он остается единственным коротким путем в микрорайоны Заклязьменский, Коммунар и целый ряд других территорий, включая дороги в сторону Мурома и Радужного.

Ровно пять лет назад мы сами прошлись под этим мостом и убедились, что выглядел он для своих лет неплохо: местами наблюдались сколы в бетоне, но в остальном сооружение смотрелось добротно.

Впрочем, в 2023 году власти города установили на мосту камеры, чтобы оградить путепровод от большегрузов, разрушающих его немолодые конструкции. Запрет на проезд по нему грузовиков действует по сей день. Теперь же владимирцы обратили внимание, что мост с тех пор существенно состарился.

- Наверху все нормально, но снизу видны ржавые конструкции, протечки воды по бетону. Когда же его капитально отремонтируют? - задался вопросом житель Владимира Михаил.

Мы вновь отправились под мост и были вынуждены согласиться: болты креплений арок покрылись глубокой ржавчиной, во многих местах из раскрошившегося бетона опор и других конструкций торчит арматура, в то время как сами арки пролетов тоже выглядят весьма уставшими.

Есть нарекания и к верхней части путепровода, по которой проложена дорога: кое-где края бетонных плит развалились, а вниз с дороги стекала ржавая вода, оставившая свои следы на конструкциях. Стоит добавить, что обновленные перила тоже потребуют замены: в 2024 году вместо проржавевших старых были установлены временные конструкции за 15 миллионов рублей. Увы, с тех пор об их замене на капитальные речь не заходила.

Грузоподьемность

Как известно, последний капитальный ремонт этого моста с демонтажем пролетов проводился с 2001 по 2003 год, и с тех пор прошло уже почти четверть века. Очевидно, назрело время вновь приложить сюда руки.

В администрации города Владимира рассказали, что в 2025 году городское управление ЖКХ проводило техническое обследование сооружения и пришло к выводу, что фактическая грузоподъемность путепровода вполне достаточна, чтобы выдерживать проезжающие по нему машины.

В мэрии напомнили, что не столь давно на мосту проводился текущий ремонт. Однако городские власти признали, что все-таки мосту нужны более основательные работы.

- Объект нуждается в капитальном ремонте, в том числе в части ремонта опор, арок и пролетных строений. Необходимо произвести монтаж системы водоотведения, - рассказала официальный представитель администрации города Владимира Юлия Жирякова.

Власти добавили, что проект капитального ремонта частично подготовлен, однако пока так и не определены ни источники финансирования, ни даже ориентировочные сроки ремонта.

Остается надеяться, что путепровод прослужит еще достаточно долго. По крайней мере, до тех пор, пока не возведут второй мост через Клязьму, сроки строительства которого тоже пока не определили.