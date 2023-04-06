Во Владимире на мосту через Клязьму начали штрафовать водителей грузовиков

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Мост через Клязьму в Загородный уже не молод. При этом для жителей заклязьменских микрорайонов это, по сути, единственный путь в «большой город». Ввиду его состояния мэрия запретила проезд грузовикам по мосту, но они прорываются, несмотря на угрозу штрафов, чем ухудшают состояние всего путепровода и порядочно злят водителей легковушек.

«Легче заплатить»

Чего только не делали власти, чтобы большегрузы перестали по нему ездить: выставляли запрещающие знаки, проводили совместно с ГИБДД рейды, а год назад повесили на въездах камеры фотовидеофиксации с функцией штрафа грузовых машин. Казалось, теперь нарушителей станет меньше, но не тут-то было: как фуры и самосвалы через мост колесили, так и продолжили.

- Теперь стало еще интереснее: некоторые шоферы просто закрывают номера, или замазывают их грязью, и едут, - возмутился автолюбитель из Владимира Кирилл. - Дорога на мосту и так в плохом состоянии, а благодаря грузовикам становится еще хуже.

Водители опасаются, что в один прекрасный день мост если не развалится, то испортится настолько, что встанет все движение, и тогда уже не проехать будет никому, в том числе экстренным службам и автобусам, которые очень активно пользуются путепроводом.

Наш постоянный автоэксперт, председатель федерации по автосталому Владимирской области Евгений Ерофеев уверен, что решить проблему можно только одним способом.

- Поставить в Загородном пост ГИБДД, как было раньше. Через «Яму» или Юрьевец ехать долго, дороги там разбиты. Это несет потерю времени и денег перевозчика, и ему дешевле оплатить штраф, прошмыгнув через мост, - объясняет Евгений.

Сами водители грузовиков на правах анонимности говорят то же самое — заплатить гораздо выгоднее.

- Тут простая математика: штраф составляет 500 рублей, а своевременно оплаченный вовсе 250 рублей. В объезд грузовик сожжет под 20 литров солярки, - рассуждают они. - Конечно, проще проехать под камерой.

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Увы, о судьбе моста никто не задумывается. Впрочем, есть и еще один вариант — организовать альтернативные пути, но для этого надо построить второй мост через Клязьму.

Камеры не фиксировали

В городском отделе ГИБДД тоже признают, что проблему с грузовиками пока решить не удалось.

- Хотя у моста теперь установлен комплекс фотовидеофиксации, но по мере возможности мы выставляем туда свои экипажи в рамках рабочей смены. Они ловят грузовики и разворачивают их. Однако оборудование постоянного поста на этом участке не планируется, - рассказал старший инспектор городского ОГИБДД Валерьян Шируков.

Вот и получается, что комплексы фотовидеофиксации на мосту через Клязьму – пока единственный способ решить проблему. Вот только с камерами получилась весьма странная история. Оказывается, новенькие камеры весь этот год по какой-то причине просто не фиксировали нарушения грузовиков. По сути, водители грузовиков зря замазывали номера грязью. Их и так никто бы не наказал!

- Но совместно с коллегами из правительства Владимирской области вопрос был решен, и с 1 апреля фиксация началась, так что просим владельцев большегрузных машин мост не калечить, - рассказал официальный представитель горадминистрации Владимира Александр Карпилович.

Ведает камерами ГКУ «Центр безопасности дорожного движения Владимирской области». Там рассказали, что в целом собираемость с комплексов фотовидеофискации на мосту (они помимо грузовиков регистрируют также разговоры по телефону, не пристегнутые ремни, нарушение скорости и не работающие фары) хорошая, правда, цифру называть не стали.

Возможно, теперь количество штрафов увеличится в разы. Правда, в мэрии Владимира уточнили, что средства идут не в городской, а в областной бюджет. А так можно было бы со штрафов мост подлатать.